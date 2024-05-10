Hemen Sky: Işığın Çocukları indirin ve bu rahatlatıcı oyun ile rengarenk bir dünyaya giriş yapın.

Kemal Tavus - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Thatgamecompany tarafından geliştirilen ve 2024 yılında Steam için yayınlanan Sky: Işığın Çocukları özünde bir macera oyunudur. Oyuncular, çocukluklarının hayranlık duygusunu yeniden keşfederek, açık dünya ortamında keşif ve maceralar yaşarlar. Sky: Işığın Çocukları, oyunculara antik bir medeniyetin kalıntılarını keşfetme, bulmacaları çözme ve karanlıkla savaşma imkanı sunar.

Aynı zamanda müzik yapma, konserlere katılma ve oyuncunun kendi evinde parti düzenleme gibi sosyal etkinliklerle doludur. İç ısıtıcı, samimi ve renkli bir oyun olan Sky: Işığın Çocukları rahatlamak için oyun oynayan kişiler için ideal bir yapım.

Sky: Işığın Çocukları zengin bir hikaye anlatımı sunar. Bu oyunda oyuncular kişisel tarzlarını ifade etmek için sürekli genişleyen bir kozmetik kataloğundan seçim yapabilir ve diğer oyuncularla etkileşimde bulunabilirler. Sky: Işığın Çocukları dost canlısı ve kapsayıcı bir topluluk sunarak herkesin kendisi olabileceği bir ortam yaratır.

Sky: Işığın Çocukları İndir

Hemen Sky: Işığın Çocukları indirin ve bu benzersiz dünyayı keşfetmek için yola koyulun.

Sky: Işığın Çocukları Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit, (10.0.18362)

İşlemci: Intel i5-6400 ya da AMD FX 8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1030 ya da AMD Radeon RX 560

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Vulkan 1.2 Sürücüsü. GPU en az 2048 MB VRAM'e sahip olmalıdır.