Çizimlerinizi yapın ve en fazla puana siz ulaşın. Gartic.io APK indirerek, arkadaşlarınızla beraber tahmin ve çizim eğlencesini deneyimleyin.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla beraber çizim yaparak eğleneceğiniz Gartic.io APK'da, en yüksek puanı toplayın ve birinci olun. İsterseniz çok oyunculu bir karma oyuna katılın, isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte bir oda kurun. Aslında oyunun mantığı çok basit. Her tur başında çizim yapacak kişi belirlenir ve seçilen nesneyi diğer oyunculara çizerek anlatmaya çalışır.

Belirlenen nesneyi ne kadar çabuk tahmin edip yazarsanız, o kadar fazla puan alacaksınız. Hep tahmin eden siz olmayacaksınız. Bu nedenle, çizim yeteneğinizi en iyi şekilde konuşturun ve puanları hanenize yazdırın.

Tahmin ettiğiniz kelimelerden puanlar kazandığınızı söylemiştik. Çizdiğiniz kelimeleri bilen diğer oyunculardan da puan kazanacaksınız. Ne kadar fazla kişi çizdiğiniz kelimeyi doğru bilirse, yine aynı şekilde puanlar kazanacaksınız.

Gartic io APK İndir

Gartic.io oyna, 50'ye yakın arkadaşınızla beraber keyifli vakit geçirebilirsiniz. Odalarınızı kurarken oyuncu sayısını, puan hedefini, dili ve resmi temaları seçerek arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz.

Ayrıca oda tasarımları arasından gözünüze en iyi geleni seçerek, manzaralar altında oyuna devam edebilirsiniz. Siz de Gartic.io Türkçe indirin ve arkadaşlarınızla rekabet edin. En iyi çizimi siz yapın ve puan hedefine ilk ulaşan kişi siz olun.

Gartic.io Özellikleri