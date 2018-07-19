Kullandığımız bilgisayar ve tarayıcılar, gereksiz DNS sorgularını azaltmak için DNS kayıtlarının önbelleğe alınmış bir kopyasını saklıyor. Belirli zaman aralıklarından sonra DNS önbelleğini elle temizlememiz de gerekebiliyor, böylece yeni DNS ayarlarına bağlı olarak aramalar yapabiliyoruz. Bu rehberimizde Chrome, Firefox ve Safari’de DNS önbelleği nasıl temizlenir? Anlatıyoruz.

1. Chrome’da DNS Önbelleği Temizleme

Google Chrome tarayıcısında DNS önbelleğini temizlemek için öncelikle adres çubuğuna chrome://net-internals/#dns yazıp Enter tuşuna basıyoruz.

Açılan sayfada üst bölümde bulunan Clear host cache butonuna tıklıyoruz. Bu butona tıkladıktan sonra sayfanın altında bulunan liste tamamen temizlenecektir.

Şimdi ise adres çubuğuna chrome://net-internals/#sockets yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Açılan sayfada ise Flush socket pools butonuna tıklıyoruz. İşlemlerimizi bu şekilde tamamladık ve DNS önbellek kayıtlarını tamamen temizledik.

2. Firefox’ta DNS Önbelleği Temizleme

Firefox tarayıcısını başlattıktan sonra adres çubuğuna about:config yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Uyarı ekranında Riski kabul ediyorum! Butonuna tıklayıp devam ediyoruz.

Uyarı ekranını geçtikten sonra Firefox değişkenlerinin olduğu sayfaya ulaşacaksınız. Yukarıdaki arama bölümüne network.dnsCacheExpiration yazıyoruz. Ekranda 2 adet sonuç görünecektir.

Her iki değer için çift tıklayıp 60 olan değerleri 0 yapıyoruz.

İkisini de 0 yaptıktan sonra tekrar aynı işlemi tekrarlıyor ve 60 olarak düzenliyoruz . Bu değişkenler, DNS kaydı için bir son kullanma süresini ifade ediyor. Bu değerleri 0 olarak düzenlediğinizde DNS önbelleğinin temizlenmesini sağlıyorsunuz, sonrasında ise varsayılan değere geri döndürmeniz gerekiyor.

3. Safari’de DNS Önbelleği Temizleme

Safari tarayıcısını kullanıyorsanız, DNS önbelleğini temizlemek için öncelikle Safari tarayıcısında Tercihler bölümüne gidiyoruz.

bölümüne gidiyoruz. Burada Gelişmiş bölümüne tıklıyoruz ve açılan menüden “ Menü çubuğunda Geliştirme menüsünü göster ” seçeneğini işaretliyoruz.

” seçeneğini işaretliyoruz. Bu işlemin ardından menü çubuğunda Geliştirme seçeneği görünecektir. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra Önbelleği Boşalt seçeneğine tıklıyoruz ve DNS önbelleğini temizleme işlemini tamamlamış oluyoruz.

4. Opera’da DNS Önbelleği Temizleme

Opera tarayıcısında DNS önbelleği temizleme işlemi, Chrome ile çok benzer şekilde yapılıyor. Aradaki tek fark adres çubuğunda chrome yerine opera yazmak oluyor. Yani; opera://net-internals/#dns yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Açılan sayfada Clear host cache butonuna tıklıyoruz.

Sonrasında tekrar adres çubuğuna opera://net-internals/#sockets yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Açılan sayfada ise Flush socket pools butonuna tıklayarak işlemleri tamamlıyoruz.