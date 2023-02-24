Deprem Riski Sorgulama Nasıl Yapılır? Başlıklı soru her deprem sonrası arama motorlarından aratılan aramalar arasında yer alıyor. Deprem hiç şüphesiz ülkemizin en önemli afetleri arasında yer alıyor. Fakat insanların bir çoğu maalesef felaketler yaşadıktan sonra önlem almaya başlıyor. Ancak herkes en erken şekilde deprem risk sorgulaması gerçekleşmek zorunda. Çünkü tabiatın gereği ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor. Peki, deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

Deprem Riski Sorgulama Nasıl Yapılır?

AFAD deprem riski sorgulama şu an için gerçekleşmemektedir. Ancak daha önceki sayfası e - Devlet üzerinden ulaşılabiliyordu. Şu an için sorgulanamıyor olsa da bir süre sonra büyük bir ihtimalle tekrar aktif edilmiş olacaktır.

Hatırlatmakta fayda var ki deprem gibi ciddi felaketlerin önüne geçmek istiyorsanız bilimi takip edin ve bilimin dediklerini bir bir yerine getirin. Bunların en başından binanın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmektir. Bu işlemi bağlı olduğunuz belediyeye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Belediyeler sizler için zeminin ve binanın depreme dayanıklı olup olmadığını tespit edebilir.

Türkiye Depreme Yüksek Riskli Olan İller

Kocaeli

Bolu

Sakarya

Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari

Türkiye Deprem Riski Az Olan İller

Karaman

Kırklareli

Nevşehir

Aksaray

Konya

Edirne

Ankara

Niğde

Sinop

Giresun

Rize

Artvin

Trabzon

Adana

Bu içeriğimizde deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Öğrenmiş olduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca deprem için bağış nasıl yapılır? Başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.