Ödüllü açık dünya gizem oyunu Outer Wilds'da güneş sistemi ve eski bir gizemi çözüyorsunuz.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Outer Wilds, Mobius Digital tarafından geliştirilen, Annapurna Interactive tarafından yayınlanan açık dünya gizem oyunu. Oyun, güneşin süpernovaya gitmesiyle sonuçlanan 22 dakikalık bir zaman döngüsüne sıkış kalmış bir güneş sistemini keşfeden bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Eleştirel beğeni toplayan ve yılın oyunu da dahil olmak üzere birçok ödül kazanan Outer Wilds, Steam’de!

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Outer Wilds, sonsuz bir zaman döngüsüne hapsolmuş bir güneş sistemi hakkında açık dünya gizemidir.

Uzay programına hoş geldiniz! Garip, sürekli gelişen bir güneş sisteminde cevaplar arayan acemi bir uzay programı olan Outer Wilds Ventures’ın en yeni üyesisiniz.

Güneş sisteminin gizemleri… Kötülük habercisi Dark Bramble’ın kalbinde ne gizleniyor? Ay’daki uzaylı kalıntılarını kim inşa etti? Sonsuz zaman döngüsü durdurulabilir mi? Cevaplar, uzayın en tehlikeli noktalarında sizi bekliyor.

Zamanla değişen bir dünya - Outer Wilds gezegenleri, zaman değişen gizli konumlarla doludur. Kum tarafından yutulmadan önce bir yeraltı şehrini ziyaret edin ya da ayaklarınızın altında parçalanan bir gezegenin yüzeyini keşfedin. Her sır, tehlikeli ortamlar ve doğal afetler tarafından korunur.

Galaksiler arası yürüyüş ekipmanınızı alın - Yürüyüş botlarınızı giyin, oksijen seviyenizi kontrol edin ve uzaya çıkmaya hazırlanın. Çevrenizi araştırmak, gizemli sinyalleri takip etmek, eski uzaylı yazılarını deşifre etmek ve mükemmel marşmelovu kızartmak için çeşitli benzersiz araçlar kullanın.

2020 BAFTA Oyun Ödülleri'nde En İyi Oyun ödülünü kazanmış; Giant Bomb, Polygon, Eurogamer ve The Guardian tarafından 2019’da Yılın Oyunu seçilmiş, eleştirmenlerin beğenisini toplamış ve nice ödüle layık görülmüş açık dünya gizem oyunu Outer Wilds, sonsuz bir zaman döngüsüne düşmüş bir güneş sisteminde geçiyor.

Outer Wilds Sistem Gereksinimleri

Outer Wilds PC’de oynamak için sahip olmanız gereken donanımlar Outer Wilds PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD FX-4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 6870

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

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