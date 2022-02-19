En İyi Bulut Dosya Depolama Servisleri

En iyi bulut depolama hizmetleri nelerdir? Eskiden bilgisayarlarımızda, disketlerde ve CD/DVD'lerde sakladığımız tüm dosyalarımızı zamanla harici hard disklere taşımaya, daha sonra ise flash bellekler ile her yere taşımaya başladık.

Günümüzde ise dosya ve belgelerimiz nereye gidersek bizimle olabiliyor. Bunu nedeni ise bulut dosya depolama servislerinden başka bir şey değil. Belirli limitlerde depolama alanlarını ücretsiz olarak sunan pek çok popüler firma, beraberinde pek çok özelliğe de sunuyor.

Online bulut depolama servislerinin popüler olma nedeni, istediğimiz her dosya, doküman, veri vb. tüm her şeye istediğimiz zaman istediğimiz yerden erişebilmemiz. Ayrıca bulut depolama servisleri sağlamış olduğu çapraz platform desteği sayesinde farklı cihazlar üzerinde eş zamanlı çalışarak, oldukça yararlı olabiliyor.

Standart olarak belirli özellikler neredeyse tüm bulut depolama servislerinde olmasına rağmen, yazının başında da söylediğim gibi farklı özellikler ve ücretsiz kullanım kotalara farklı oluyor.

Google, Gmail, Apple vb. markaların kullanıcılarının tercih edebilecekleri daha yararlı servisler olduğu için en iyi ve en yararlı olacak bulut depolama servisini seçmek önemli bir konu.

Sayıları gittikçe artan servisler arasında size en uygun olanı seçmek de zorlaşıyor. Bu konuda size yardımcı olabilmek için en iyi bulut depolama servislerini bir arada topladık.

Kullanmanız Gereken Bulut Depolama Hizmetleri

Google Drive

Dropbox

Box

iCloud Drive

Amazon Cloud Drive

OneDrive

MEGA

Dünya çapında hizmet veren en iyi bulut depolama hizmetleri bunlarla sınırlıdır. Peki, listedeki hizmetler kullanıcılara tam olarak ne sunuyor? Bu sorunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Google Drive

Google, bulut dosya depolama servisleri arasındaki en büyüklerden bir tanesi. Gmail hesabınızı da içerisinde barındıran ücretsiz Google Drive depolama alanı içerisinde tüm Google Drive dokümanlarınızı barındırarak hem web üzerinden hem mobil cihazlarınız üzerinden dilediğiniz zaman erişim sağlayabiliyorsunuz.

Eğer bilgisayarınız üzerinde Google Drive kullanıyorsanız, masaüstünüze bir Drive dosyası oluşturarak hangi dosyaların eşlenmesi gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Fakat eşlenmesini istediğiniz tüm dosyaların boyutuna dikkat etmeniz gerekiyor. Nedeni ise bulut depolama alanınızda oldukları gibi, bilgisayarınızın da hard diskinde yer kaplıyorlar.

Google Drive Ücretsiz Depolama Alanı ve Ücretli Planlar

Ücretsiz Google Drive Planı : 15 GB depolama alanı tanıyor. Google Fotoğraflar da dahil ediliyor.

: 15 GB depolama alanı tanıyor. Google Fotoğraflar da dahil ediliyor. Google Drive Fiyatları: 100 GB depolama alanı 5,79 TL/ay, 200 GB 11,59 TL/ay, 2 TB 28,99 TL/ay.

Yukarıdaki fiyatların yazıyı okuduğunuz tarihe bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Google Drive Yükleme Limitleri

Google Dökümanlar: 50 MB ve 1 milyon karakter

Google Tablolar: 100 MB ve 400.000 Hücre

Google Slaytlar: 100 MB

Dosyalar: Her bir dosya için 5 TB

Google Drive üzerinde depolama alnınızı dolduranlar içerisinde Gmail e-postaları, e-posta eklerindeki dosyalar, Drive içerisindeki dosya, fotoğraf, müzik, video ve diğer dokümanlar bulunuyor.

Google Drive ile Açabileceğiniz Dosyalar

Drive ile tarayıcınız üzerinde ortak dosyaların hepsini herhangi bir problem olmadan açabiliyorsunuz. Android versiyonunda da açabildiğiniz gibi aynı zamanda müzik ve video yayını da yapabiliyorsunuz. Google Drive'ın iOS versiyonu ise malesef görüntüleme ile sınırlı ve medya dosyalarını oynatamıyor.

Eğer Google Drive'ı Google Chrome tarayıcı ile birlikte kullanıyorsanız, müzik ve video dosyalarını oynatabiliyorsunuz fakat sadece desteklenen formatlarda.

Popüler dosya formatlarını destekleyen servis fotoğraflarınızı ön izleme penceresinde açıyor. Ofis dökümanlarınız ve PDF dökümanlarınız ise yine Drive içinde görüntülenebiliyor fakat bu işlem için Chrome Web Store'dan gerekli uygulamaları indirmeniz gerekiyor.

2. Dropbox

Bulut depolama hizmetleri arasında önemli bir yere sahip başka bir hizmet de Dropbox. Hizmet, kullanıcılarına sadece 2 GB'lık ücretsiz bir depolama alanı sunuyor. Fakat bu 2 GB'lık ücretsiz depolama alanı limitini, arkadaşlarınızı Dropbox kullanmaya davet ederek arttırabiliyorsunuz.

Davet ettiğiniz her arkadaşınız için 500 MB ekstra depolama alanı kazanabilme imkanı sunan Dropbox, elbette bu şekilde kazanılan ücretsiz depolama alanına da bir limit koymuş.

Kullanım ve yapı açısından diğer tüm bulut dosya depolama servislerinden önde olan Dropbox, sade arayüzü sayesinde kullanırken oldukça rahat olmanızı sağlıyor. Masaüstünüze gelen dosya üzerinden yöneteceğiniz Dropbox hesabı, bu dosyaya eklediğiniz her şeyi buluta yükleyerek eşleme yapıyor. Bu nedenle Dropbox kullanırken bilgisayarınızda yeterli boş alan olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Dropbox Ücretsiz Depolama Alanı ve Ücretlendirmeler

Ücretsiz 2 GB depolama alanı veriyor. Davet etme yolu ile 500 MB alan kazanılabiliyor.

Ücretli plan 1 TB depolama alanı sunuyor. Aylık 9,99 dolar karşılığında satın alınabilir.

Dropbox Yükleme Limitleri

Masaüstü ve mobil sürümlerinde dosya boyutu bakımından sınırlama yok.

Web sitesi üzerinden yapılan yüklemeler 10 GB ile sınırlı.

Dropbox ile Açabileceğiniz Dosyalar

Dropbox ile açabileceğiniz dosya ve dökümanlar programın kullandığınız versiyonuna göre değişebiliyor. Ayrıca Dropbox ile herhangi bir dosyayı açabilmeniz için bu dosyaların Dropbox üzerinde online olarak depolanması gerekiyor.

Masaüstü versiyonunda açabileceğiniz dosyaların Dropbox ile uyumlu olması gerekiyor. Mobil platformda ise Android ve iOS versiyonlar arasında da farklılıklar bulunuyor. Fakat mobil cihazlarınız üzerinde dosya görüntüleme ya da yapılan değişiklikleri kaydetme gibi özelliklerden yararlanabilmeniz için, kullandığınız programın Dropbox ile entegre edilmiş olması, yani uyumlu olması gerekiyor.

Bulut depolama hizmetleri arayan Android kullanıcıları Dropbox ile dosya açabilmek ve görüntüleyebilmek için Dropbox ile uyumlu olan uygulamaları kullanmak zorundalar.

iOS kullanıcıları ise şunları açabiliyor:

Resim: JPG, TIFF ve GIF

JPG, TIFF ve GIF Müzik: MP3, AIFF, M4A ve WAV

MP3, AIFF, M4A ve WAV Film: MOV, MP4 ve M4V

MOV, MP4 ve M4V Ofis Programları: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX ve Adobe PDF

DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX ve Adobe PDF Metin: TXT, RTF ve daha fazlası

Yukarıda da gördüğünüz üzere iPhone ve iPad sahibi olan Dropbox kullanıcıları Android mobil cihaz sahiplerine göre biraz daha avantajlı fakat Dropbox'ın entegre edildiği Android uygulama sayısının da oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim.

3. Box

Box da Google Drive ve Dropbox gibi bulut dosya depolama servisi klasikleri arasında yer alıyor. Sektöre ilk giren firmalardan bir tanesi olan Box, sunmuş olduğu 10 GB'lık ücretsiz depolama alanı ile birçok kullanıcıya hitap ediyor.

Yükleyeceğiniz dosyaların boyut sınırı 250 MB ile sınırlı olduğu için bazı kullanıcılar için hiç uygun bir servis olmayabilir. Eğer Box'ı aylık ödemeli üye olarak kullanırsanız depolama alanınız ve dosya yükleme boyutunuz artıyor fakat diğer rakipleri ile karşılaştırılacak kadar değil.

Box Ücretsiz Depolama Alanı ve Ücretlendirmeler

Ücretsiz plan 10 GB depolama alanı sunuyor.

Maksimum 250 MB boyutunda dosya yüklenebiliyor.

10 dolar karşılığında 100 GB bulut dosya depolama alanı veriliyor.

10 dolar ödendiğinde maksimum dosya yükleme boyutu da 5 GB olur.

Box Yükleme Limitleri

Depolama alanı 10 GB.

Maksimum dosya yükleme boyutu 250 MB.

Fotoğraf ve müzik depolamak isteyen kullanıcılar için gerçekten ideal olan Box, aşırı yüksek boyutlu fotoğraf ve müzik depolamayı düşünmüyorsanız, neredeyse tüm fotoğraf ve müziklerinizi 10 GB'lık ücretsiz alanda tutabilir.

Video yedekleme konusunda ise Box ile sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni ücretsiz kullanımda sahip olduğunu 250 MB'lık yükleme boyutu limiti.

Box ile Açabileceğiniz Dosyalar

Box uygulaması ile dosyaları önizleme yapabiliyorsunuz. Fakat Box'ı bir internet tarayıcı üzerinde açarsanız ortak formatların neredeyse hepsini açabiliyorsunuz. Buradaki tek problem önizlemenin 500 MB'lık boyut sınırına sahip olması. Ayrıca Box üzerinde açacağınız videolar otomatik olarak 640x480 çözünürlüğe dönüştürülüyor.

Eğer Box'ın Android ve iOS mobil versiyonlarını kullanıyorsanız farklı seçeneklere sahip oluyorsunuz. Android uygulama üzerinde görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve paylaşma seçenekleri bulunuyorken, iOS Box uygulaması sadece görüntüleme ve paylaşma özellikleri sunuyor. Fakat uyumlu olan üçüncü parti uygulamalar dosyaları düzenlemenize olanak sağlıyor.

4. iCloud Drive

iPhone ve iPad gibi ürünlerin sahibi teknoloji devi Apple'ın kendi bulut dosya depolama servisi olan iCloud, firmanın kendi ekosistemi içerisinde barınan kullanıcılar için oldukça mükemmel ve ideal bir servis.

Windows ile de uyumlu olmasına rağmen iOS için tasarlanan ve iOS kullanıcılarına yönelik gelişmiş özellikler sunan iCloud'un tek problemi ise ücretsiz olarak sunulan 5 GB'lık küçük depolama alanının hemen dolması.

Diğer popüler bulut depolama hizmetleri gibi iCloud'un da aylık ücret karşılığında tarifeleri bulunuyor ve böylelikle daha fazla depolama alanı kullanabiliyorsunuz.

iCloud Drive Ücretsiz Depolama Alanı ve Ücretlendirmeler

5 GB'lık bulut dosya depolama alanını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

20 GB'lık depolamanı alanı için aylık 0.99 dolar ödemeniz gerekiyor.

200 GB'lık bulut depolama alanı için aylık 3.99 dolar ödemelisiniz.

500 GB için ise aylık ödeme 9.99 dolar.

En büyük paket olan 1 TB'lık depolama alanı için aylık ödemeniz gereken tutar 19.99 dolar.

Bulut depolama hizmetleri tarafından sunulan fiyat tarifesine bakılacak olursa en avantajlısı iCloud gibi görünüyor fakat iCloud'u iOS ve Windows cihazlarınız dışında sahip olduğunuz cihazlarda kullanabilmek mümkün değil.

iCloud Drive Yükleme Limitleri

Dosya yükleme boyutu sınırı 15 GB.

Depolama alanı 5 GB.

iCloud Drive üzerindeki dosya yükleme boyutu limiti 15 GB fakat ücretsiz olarak sunulan alan 5 GB ile sınırlı. Bu nedenle müzik, video ve fotoğraf gibi medya dosyalarınızı uzun süreli depolama alanı olarak iCloud'u ücretsiz kullanabileceğinizi düşünmüyorum.

Eğer illaki iCloud üzerinde müziklerinizi saklamak istiyorsanız, iTunes Match'e yıllık 24.99 dolar ödeme karşılığında kayıt olabilirsiniz. Böylece herhangi bir müzik depolama limitiniz olmuyor.

15 GB gibi büyük bir dosya yükleme limiti olmasına rağmen, ücretsiz olarak sunulan bulut dosya depolama alanı yüzünden iCloud'u uygulamalar arasında dosya ve veri paylaşımı için kullanmak daha yararlı.

iCloud Drive ile Açabileceğiniz Dosyalar

Eğer iCloud ile uyumlu uygulamalar kullanıyorsanız dosya ve dökümanlarınızı farklı Apple cihazları üzerinde açabiliyor ve senkronize edebiliyorsunuz. Bunun anlamı iCloud üzerindeki dosya ve dökümanlarınızı birden fazla uygulama ile açabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Eğer sadece Apple ürünleri kullanıyorsanız, iCloud Drive'ı bulut dosya depolama servisi olarak kullanmak verimliliğinizi arttıracaktır.

5. Amazon Cloud Drive

Amazon, Amerika'nın en büyük online pazarına sahip olmasına rağmen bulut depolama hizmetleri arasında pek rekabetçi değil. Standart özelliklere sahip olan Amazon Cloud Drive, büyük boyutlu dosyaların yedeklenerek saklanması yerine daha çok ufak boyutlu yedekleme işlemleri için tercih edilebilir.

Amazon Fire cihazlara özel bazı ekstra özellikler sunan servis, pek çok kullanıcı tarafından bilinmiyor bile. Yine de büyük bir şirket olan Amazon'un sunduğu bulut dosya depolama servisi kullanabileceğiniz en iyi seçenekler listemizde yer alıyor.

Amazon Cloud Drive Ücretsiz Depolama Alanı ve Ücretlendirmeler

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bulut dosya depolama alanı 5 GB.

20 GB depolama alanı kullanmak için yıllık 20 dolar ödemeniz gerekiyor.

50 GB'lık alan için ise 25 dolar.

100 GB bulut depolama alanının ücreti yıllık 50 dolar.

En büyük tarife olan 200 GB'lık alan için ise yıllık 100 dolar ödemeniz gerekiyor.

Amazon Cloud Drive Yükleme Limitleri

Maksimum dosya yükleme boyutu: 2 GB.

Yüklenecek videolar 20 dakikadan kısa olmalı.

Depolama alanı 2 GB.

Amazon Cloud Drive'a yükleyeceğiniz fotoğraf ve videoların maksimum boyutu 2 GB ile sınırlı. Ayrıca yükleyeceğiniz videoların uzunluğu 20 dakikadan kısa olması gerekiyor.

Standart kullanıcılara 2 GB'lık limit koyulmasına rağmen Amazon Prme üyelerine limitsiz fotoğraf yedekleme hediye olarak sunuluyor.

Amazon Cloud Drive ile Açabileceğiniz Dosyalar

Amazon Cloud Drive'ın desteklemiş olduğu pek çok farklı uygulama bulunuyor. Fakat bu uygulamaların pek çoğu dosya yöneticisi kategorisinde yer alıyor. Ayrıca desteklenen uygulamaların pek çoğu fotoğraf yedekleme işlemlerini destekliyor. OfficeSuite uygulaması desteklenen uygulamalar arasındaki en popüler olanlardan bir tanesi.

6. OneDrive

Google'ın Drive'ı gibi çalışan Microsoft servisi OneDrive, bildiğiniz üzere bir üre önce Sky Drive ismini değiştirmek zorunda kalarak OneDrive'a geçiş yapmıştı. OneDrive üzerinde Ofis dokümanlarını ister online olarak isterseniz de offline olarak açabilmeniz en güzel yanlarından bir tanesi.

OneDrive'ı Windows işletim sistemi üzerinden kaldırabilmek de mümkün değil. Yani OneDrive'dan farklı bir bulut dosya depolama servisi kullanmak isteseniz bile, OneDrive pasif olarak da olsa Windows işletim sistemli bilgisayarınızın arka planında çalışıyor.

Tüm dosyalarınızın online olarak saklayan servis seçeceğiniz dosyalar üzerinde offline düzenlemeler yapmanıza olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak Google Drive gibi 15 GB'lık depolama alanı sunan OneDrive'ın ücretlerine de göz atalım.

OneDrive Ücretsiz Depolama Alanı ve Ücretlendirmeler

Ücretsiz plan 15 GB depolama alanı sunuyor.

Fotoğraf yedeklemek için 3 GB ekstra alan veriyor.

OneDrive'a arkadaşlarınızı davet ederek 5 GB'a kadar ekstra alan kazanabilirsiniz.

Aylık 1.99 dolar karşılığında depolama alanını 100 GB'a arttırabilirsiniz.

200 GB'lık bulut depolama alanı fiyatı 3.99 dolar.

1 TB depolama alanı 6.99 dolar.

OneDrive Yükleme Limitleri

Maksimum dosya yükleme boyutu sınırı: 10 GB.

OneDrive ile Açabileceğiniz Dosyalar

Microsoft Office paketi içerisinde yer alan Excel, Word ve PowerPoint ile birlikte tüm OneNote uygulaması dökümanlarını açabilmenizi sağlayan OneDrive, bu dökümanları Outlook üzerinden istediğiniz kişiler ile paylaşma seçeneği de sunuyor.

MP4, MOV ve M4V formatlarını destekleyen OneDrive, videoları önizleme penceresinde açabilmenizi sağlamasına rağmen, MP3 dosyalarını oynatmanıza izin vermiyor. Bunun yerine MP3'leri cihazınıza indirerek dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca açılmayan videoları da MP3 ile aynı şekilde önce indirip daha sonra uygun bir medya oynatıcı ile açabiliyorsunuz.

OneDrive'ı kullanmamış olmama rağmen, bir çok arkadaşımdan aldığım geri dönüşler sayesinde diğer bulut depolama servislerinden biraz daha yavaş dosya yüklemeleri gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Elbette yükleme işlemleri internet bağlantı hızınıza göre farklılıklar gösterebilir fakat servislerin sunmuş olduğu sunucuların kalite ve durumlarına göre OneDrive biraz daha yavaş kalıyor.

7. MEGA

MEGA, güvenilir bulut dosya depolama servisi kullanmak isteyen kullanıcılara şifreli dosya depolama fırsatı sunan başarılı bir servis. Kendinden önce hizmet vermeye başlayan Megaupload'a göre daha farklı işleyen sistemde, yüklenen tüm dosyalar şifreleniyor ve MEGA'nın bile ne yüklediğinizden haberi olmuyor.

Servisin masaüstü programı tıpkı Google Drive ve Box servislerinde olduğu gibi masaüstünüze bir dosya ekleyerek, bu dosya üzerinden hangi döküman ve diğer dosyaların senkronize edilip edilmeyeceğini seçmenizi sağlıyor. Masaüstündeki dosya üzerinden eşleme yapılmasını istediğiniz dosyaları seçerek otomatik yedekleme işlemlerini sağlayabiliyorsunuz.

MEGA Ücretsiz Depolama Alanı ve Ücretlendirmeler

50 GB depolama alanını ücretsiz veriyor.

Aylık 10 GB bant genişliği sağlıyor.

500 GB depolama alanı, 1 TB bant genişliği aylık 9.99€.

2 TB'lık depolama alanı ve 4 GB'lık bant genişliği aylık 19.99€.

4 TB bulut dosya depolama alanı ve 8 GB bant genişliği aylık 29.99€.

MEGA'nın ücretlendirmeleri diğer bulut depolama hizmetleri gibi değil. Gördüğünüz üzere fiyatlar ortalamanın bir hayli üzerinde. Fakat ücretsiz olarak sunulan 50 GB'lık alan, standart yedekleme işlemleriniz için yeterli olabilir.

İşiniz gereği ya da farklı amaçlar için çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, hem alan hem de bant genişliğini göz önünde bulundurarak kendinize en uygun olan tarifeyi seçmeniz, gereksiz para ödemenizin önüne geçecektir.

MEGA Dosya Yükleme Limitleri

MEGA üzerinde herhangi bir dosya yükleme limitiniz bulunmuyor. Fakat hesabınızın sahip olduğu ücretli veya ücretsiz depolama alanı ve bant genişliğine göre yapacağınız yükleme işlemleri kısıtlanabiliyor. Hesabınızda 2 GB'lık boş alan varken 3 GB ya da daha büyük boyutlu bir dosyayı yükleyemezsiniz.

MEGA ile Açabileceğiniz Dosyalar

Servis depolama alanı olarak hizmet verdiği için içerisinde dosya ve dökümanları görüntülemenizi ya da oynatmanızı sağlayacak bir araç bulunmuyor. Eğer MEGA'yı masaüstünüzdeki dosya ile eşlediyseniz, açmak istediklerinizi bilgisayarınız üzerinde gerekli araç ve programları kullanarak açabilirsiniz.

En iyi bulut depolama hizmetleri bunlarla sınırlıdır. Peki, sizin kullandığınız faka listede olmayan bir hizmet var mı? Bunu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.