Arknights APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12
- DOSYA BOYUTU 1.75 GB
- Üretici Yostar Limited.
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Arknights APK, taktiklerinizi doğru bir şekilde oluşturarak kulenizi savunduğunuz bir strateji oyunudur.
Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Arknights APK, anime tarzı kule savunma oyunudur. Bu oyunda sınırlarınızı aşmaya çalışan düşmanları engelleyin ve stratejinizi konuşturun. Diğer kule savunma oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da, kahramanlarınızı doğru bir şekilde yerleştirin ve düşmanların ilerlemesini durdurun.
Çeşitli sınıflarda yüzlerce karakter bulunuyor. Karakterlerinizi ister kendiniz isterseniz de otomatik olarak yerleştirebilirsiniz. Tabii bundan önce evinizi inşa etmeli ve istediğiniz gibi şekillendirmelisiniz.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.
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RPG ve strateji türlerinin güzel bir şekilde bir araya geldiği bu oyunda, taktiklerinizi oluşturarak kendinizi savunabilirsiniz. Her ne kadar anime tarzında bir yapım olsa da, kullanıcıları memnun etmek için çok fazla aşırıya kaçılmamıştır. Dozunda bir görselliğe sahip olan Arknights APK indirerek, siz de eşsiz özelliklere sahip olan karakterlerle kulenizi savunabilirsiniz.
Arknights APK Özellikleri
- Kule savunma mekaniği
- Anime tarzı içerikler
- Çeşitli yeteneğe sahip karakterler
- İnşa sistemi
- Strateji ve taktik oluşturma