Arknights APK, taktiklerinizi doğru bir şekilde oluşturarak kulenizi savunduğunuz bir strateji oyunudur.

sedanur Bolat - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Arknights APK, anime tarzı kule savunma oyunudur. Bu oyunda sınırlarınızı aşmaya çalışan düşmanları engelleyin ve stratejinizi konuşturun. Diğer kule savunma oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da, kahramanlarınızı doğru bir şekilde yerleştirin ve düşmanların ilerlemesini durdurun.

Çeşitli sınıflarda yüzlerce karakter bulunuyor. Karakterlerinizi ister kendiniz isterseniz de otomatik olarak yerleştirebilirsiniz. Tabii bundan önce evinizi inşa etmeli ve istediğiniz gibi şekillendirmelisiniz.

Arknights APK İndir

RPG ve strateji türlerinin güzel bir şekilde bir araya geldiği bu oyunda, taktiklerinizi oluşturarak kendinizi savunabilirsiniz. Her ne kadar anime tarzında bir yapım olsa da, kullanıcıları memnun etmek için çok fazla aşırıya kaçılmamıştır. Dozunda bir görselliğe sahip olan Arknights APK indirerek, siz de eşsiz özelliklere sahip olan karakterlerle kulenizi savunabilirsiniz.

Arknights APK Özellikleri