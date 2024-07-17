AFK Journey APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz RPG oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heyecan verici bir evrende seyahat ettiğiniz AFK Journey APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir RPG oyunudur. İlk oyunun başarısından sonra piyasaya yeniden adım atan geliştiriciler, bu sefer de kapsamlı bir macera-RPG oyunu ortaya koyuyor.

AFK Journey'de, Esperia adlı gezegende tüm maceraları yaşayacaksınız. Bir yandan savaşlara girecek diğer yandan ise rol yapma deneyimi yaşayacaksınız. Sihirli bir hikaye kitabında gibi hissettiren görsellik, oynun türüne de oldukça iyi uymuştur. Keşfedilecek yüzlerce bölgeyi ve sırları keşfedin, çözüme kavuşturun ve gitgide karakterinizi geliştirin.

Kötülüğü yenmenize yardımcı olacak birçok kahraman ile güçlerinizi birleştireceksiniz. Gitgide büyüyen çetenizle birlikte otomatik gelişen savaşlara katılın ve stratejinizi konuşturun.

AFK Journey APK İndir

Her ne kadar kapsamlı bir stratejik düzenleme sunsa da, savaş sisteminin kendine has bir kişiliği var diyebiliriz. Arenada taktiksel niteliklerinizi konuşturacak, kahramanlarınızı karelere konuşlandıracak ve rakiplerinizi öldürmek için farklı bir savaş mekaniğiyle mücadele edeceksiniz.

Esperia'nın uçsuz bucaksız açık dünyasında karakterlerinizi oluşturacak, geliştirecek ve krallığa hükmedeceksiniz. Siz de AFK Journey APK indirin ve karanlık güçleri alt edin.