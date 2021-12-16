WeTransfer, dünyanın en popüler dosya paylaşım hizmetlerinden bir tanesidir. Ücretsiz olarak sunulan WeTransfer üzerinden kayıt olmadan hızlı ve pratik bir şekilde dosya paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir nedenden dolayı WeTransfer’ı kullanmak istemeyebilir ve farklı bir hizmet arayabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz WeTransfer alternatifleri bulunuyor.

2020’de Kullanabileceğiniz En İyi WeTransfer Alternatifleri

Bu yazıda, en iyi WeTransfer alternatiflerini derledik. Bu dosya paylaşım platformlarını ücretsiz olarak kullanabilir ve pratik bir şekilde dosya paylaşım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

1. Firefox Send

Firefox Send, tüm dünyada oldukça popüler olan dosya paylaşım hizmetidir. Hesap oluşturmadan en fazla 1 GB boyuta sahip dosya gönderebilirsiniz. Firefox kullanıcı bilgileri ile giriş yaptığınızda dosya boyutu sınırını 2,5 GB’a yükseltebilirsiniz.

Firefox Send’de 128 bit AES-GCM şifreleme desteğine sahip. Yüklediğiniz dosyalara şifre belirleyebilir, son kullanma tarihi ekleyebilir ve hatta indirme sayısı sınırı ayarlayabilirsiniz. Son kullanma tarihi geçtiğinde ve indirme sayısı sınırına ulaşıldığında yüklediğiniz dosya, devre dışı kalır.

2. Smash

Smash, ücretsiz olarak kullanabileceğiniz başarılı bir dosya paylaşım hizmetidir. Smash, çok büyük boyutlu dosyaları yüklemenize olanak tanıyor ancak 2 GB üzerindeki dosyaları yüklerken hızın düşebileceğini belirtiyor.

Smash, WeTransfer ile aynı şifreleme tekniğini kullanıyor. Sunucusunda depolanan dosyaları şifrelemek için 256-bit-AES standardını kullanır ve aktarım sırasında SSL / TLS protokolünü kullanır. Smash’in premium sürümü de bulunuyor.

3. Google Drive

Çok popüler ve başarılı bir platform olan Google Drive, tıpkı WeTransfer gibi bir e-posta ile göndermeyi seçebilirsiniz. Bir bağlantıyı paylaşmak isterseniz, dosyaları kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya üzerinde yorum yapabileceğini özelleştirebilirsiniz.

Google Drive, 15 GB ücretsiz bulut depolama hizmeti sunar ve belirtilen sınırlar dahilinde her boyutta dosya ve klasör gönderebilirsiniz. Google Drive, WeTransfer ile aynı düzeyde bir şifreleme standardına sahip. Google Drive'ın sunucularında depolanan tüm dosyalarınız, aktarım sırasında 128 bit AES şifrelemesi ve 256 bit TLS şifrelemesi kullanılarak korunur. Basit bir ifadeyle, Google Drive oldukça güvenlidir.

4. OneDrive

OneDrive, tıpkı Google Drive gibi başarılı bir bulut depolama hizmetidir. OneDrive, doğrudan WeTransfer’e rakip değildir ancak OneDrive'ı büyük boyutlu dosyaları göndermek için kullanabilirsiniz. OneDrive’ın ücretsiz sürümünde 5 GB boyuta sahip dosyalar gönderebilirsiniz. E-posta yoluyla belirli kişilere dosya gönderebilirsiniz.

Dosyalarınıza bir şifre belirleyebilir ve son kullanma tarihi ekleyebilirsiniz. OneDrive’da WeTransfer'e benzer endüstri standardında koruma elde edersiniz. Tarayıcıdan Microsoft'un sunucularına aktarılan dosyalar Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) protokolü kullanılarak şifrelenir. Beklemedeki her dosya 256-bit-AES ile şifrelenir. OneDrive’ı Microsoft hesabınıza giriş yapmadan kullanamazsınız.

5. Send Anywhere

Send Anywhere, hem küçük hem de büyük boyutlu dosyaları göndermek için kullanabileceğiniz popüler hizmetlerden bir tanesidir. Send Anywhere’ün ücretsiz sürümünde 10 GB boyuta sahip dosyalar gönderebilirsiniz. Premium sürümde ise dosya boyutu sınırı 50 GB’a yükseltebilirsiniz. Yüklediğiniz dosyalara şifre ekleme, indirme sayısı ve son kullanma süresi belirleme gibi bazı temel özellikler yalnızca premium sürümde yer alıyor. Send Anywhere, dosyaların şifrelendiğini belirtiyor ancak hangi şifreleme yönteminin kullanıldığı bilinmiyor.