Delay Ne Demek? Delay Nasıl Çözülür?

Eğer oyunlarla ilgili biriyseniz, özellikle de çevrimiçi oyunları sıklıkla oynuyorsanız duymuş olabileceğiniz bir terim var. Delay. Bu yazımızda sizlere delay nedir, delay nasıl çözülür, bunlardan bahsedeceğiz.

Delay, kelime anlamı olarak gecikme anlamına gelmektedir. “diley” şeklinde okunur. İngilizce bir sözcüktür.Çevrimiçi oyunlarda kullanılan anlamıyla delay, oyunun sizdeki gecikmesini ifade eder.

Siz bir oyun oynarken klavyenizde bastığınız her tuş, farenizle yaptığınız her hareket belli bir gecikme ile ekranınıza yansır. Örneğin League of Legends’da attığınız bir ulti, PUBG’de aniden karşınıza çıkan bir düşman her zaman için belli bir gecikme ile size ulaşır.

Delay sadece oyunlarda kullanılan bir terim değildir. Örneğin Twitch gibi bir platformda canlı yayın izliyorsanız, bu canlı yayının görüntüsü ve sesi size belli bir gecikme ile gelir. İzlediğiniz canlı yayıncıların Discord’unda olan birisinin bir olay yaşandıktan sonra canlı yayını kontrol ettiğine denk gelmiş olabilirsiniz. Yayıncının ve Discord’daki konuşmacıların sık sık bu konu hakkında bahsettiğine şahit olmuş olabilirsiniz.



Görüntülü sohbet gerçekleştirebileceğiniz Zoom gibi platformlarda da belli bir gecikme vardır. Eğer popüler olan görüntülü sohbet programlarından birini kullanmıyorsanız, delayi yüksek bir platformda konuşma yapıyorsanız, sıkıntı çekmeniz mümkün. Eğer görüntülü bir görüşme yapacaksanız düşük delay’e sahip, kaliteli uygulamaları tercih etmeye özen gösterin.



Bu gecikmenin neden oluştuğunu izah edelim. Siz bir tuşa bastığınız zaman sizin internet sağlayıcınızdan oyunun ya da programın serverlarına ulaşır. Serverda işlenen bu bilginin sonucunda oluşacak olan eylem serverden internet yoluyla tekrar size gelir. Bu datalar sizden sunucuya, sunucudan size sürekli yollanır. Dataların yolda harcadığı zaman ise delayi oluşturuyor.

Delay, oyunlarda milisaniye (ms) birimi ile gösteriliyor. Genellikle oyunculara göre 40-60 ms gecikme normal olarak kabul ediliyor. 60-90 arası ms gecikme pek iyi olarak kabul edilmiyor. Oyun performansınızı düşürebilecek bir gecikme. 90 ms üzeri gecikmeler oldukça kötü, hatta oynanamaz olarak nitelendiriliyor. 40 ms’nin altında olan gecikmeler ise oldukça iyi olarak kabul ediliyor. Eğer profesyonel olarak oyunlarla ilgileniyorsanız ve E-Spor hedefleriniz varsa tek haneli sayılara ulaşmanız gerekmekte. Delay’iniz ne kadar azsa o kadar akıcı ve hızlı bir oyun tecrübesi yaşarsınız.

Delay Nasıl Çözülür?

Ethernet kablosu kullanarak

Size yakın sunucuyu seçerek

İnternet sağlayıcınızı değiştirerek

VPN kullanarak

Ekipmanlarınızı geliştirerek

Ethernet Kablosu Kullanmak

Wi-Fi kullanmak yerine ethernet kablosu ile kablolu bir şekilde modeme bağlanmak her zaman için daha stabil ve düşük gecikmeli bir oyun performansı sağlar. Bilgisayarınızın Wi-Fi özelliğine sahip olması oldukça iyi ancak eğer performans odaklı birisiyseniz ve delayinizi düşürmek istiyorsanız kablolu bağlantı kullanmalısınız.

En Yakın Sunucuyu Seçin

Eğer oynadığınız oyunun Türkiye serverı yoksa Avrupa sunucularını seçin. Pek çok oyuncu Asya sunucularını seçerek büyük bir hata yapıyorlar. Türkiye’nin neresinde yaşıyor olursanız olun Avrupa sunucusu size her zaman için daha yakındır. Asya sunucuları genellikle Çin, Endonezya gibi bölgelerde bulunduğu için Kars’ta yaşıyor olsanız bile Avrupa sunucuları size daha yakın olacaktır. Eğer birden fazla Avrupa sunucusu arasında seçim yapmanız gerekiyorsa her zaman için Türkiye’ye yakın olanı seçin. Doğu Avrupa sunucuları, Türkiye sunucusu olmayan bir oyun için her zaman en iyi seçenektir.

İnternet Sağlayıcınızı Sorgulayın

Maalesef ki Türkiye’deki bazı internet sağlayıcıları bazı bölgelerde çok iyi hizmet verebiliyorken bazı yerlerde oldukça rezalet performans sergileyebiliyorlar. Hal böyle olduğu için de internet sağlayıcınızı değiştirerek bu sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.

VPN Kullanarak Delay Düşürmek

Pek çok tecrübeli VPN kullanıcısı genellikle VPN kullandığı zaman delay’inin arttığını gözlemlemiş olabilir ancak doğru kullanıldığı zaman delay’iniz azaltabilir. Doğru senaryolarda VPN kullanmak iyi bir çözüm olabilir. Örneğin Japonya sunucusunda oynuyorsanız ve oynanamayacak düzeyde bir delay alıyorsanız, VPN kullanıp kendinizi Japonya’da göstererek oynanabilir gecikme değerlerine erişebilirsiniz. Tabii ki çok iyi bir performans almanız imkansız ancak oynanabilir olmayan bir durumdan oynanabilir bir duruma getirmek de işinizi görebilir.

VPN kullanarak aynı zamanda delay değerinizdeki dalgalanmaları da çözmeniz muhtemel, örneğin 30-150 arası bir değere sahipsiniz diyelim. Delayiniz düşükken birdenbide 150 değerine ulaşması sizin oyunda anlık takılmanıza sebebiyet verebilir ve çok sinir bozucu olabilir. Bu sorunu önlemek için de VPN kullanabilirsiniz. Özellikle oyun oynamak için geliştirilmiş bazı VPN servislerini kullanarak dalgalı olan delay değerinizi daha stabil bir değere çekebilmeniz mümkün.

Ekipmanlarınızı Geliştirmek

Delay’in tahmini olarak %95’i internet ile alakalı şeylerden kaynaklanır ancak kalan %5’lik kısım ekipmanlarınızdan kaynaklanmaktadır. Farenizin, ekranınızın, hatta ethernet portunuzun bile belli bir gecikmesi vardır. Eğer halihazırda internetinizden dolayı delayiniz çok düşük seviyelerdeyse ve sizin de profesyonel gayeleriniz varsa ekipmanlarınızı da gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Örneğin daha düşük gecikmeye sahip bir monitör alarak, hızlı geri tepkimeye sahip, düşük gecikmeli bir fare alarak, mümkünse eğer kasanın içerisinde gecikme yapabilecek ekipmanları daha iyileri ile değiştirerek daha düşük delay değerlerine ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu tavsiyelerimizin hepsi eğer çok iyi seviyede bir gecikmeniz varsa faydalı olacaktır. 100 ms gecikmesi olan bir oyuncu bu tavsiyelerin hepsini yerine getirse bile gözle görülür bir fayda edinemeyecektir.

Rehber niteliğindeki delay düşürme yazımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizlere faydalı olmuştur. Önerilerimizi denedikten sonra eğer sorununuzu çözebildiyseniz yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Umuyoruz ki herkes oyununu düşük delay değerlerine sahip bir şekilde oynayabilir. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.