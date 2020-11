12 Dakikalık Demon's Souls Remake Oynanış Videosu Yayınlandı

Önümüzdeki hafta çıkışını gerçekleştirecek olan Demon's Souls Remake oynanış videosu ile karşımıza çıktı. State of Play sırasında yayınlanan videoda, oyunun dünyasına derinlemesine bir bakış atma fırsatımız oluyor. Detaylar haberimizde.

FromSoftware tarafından geliştirilmiş olan Demon’s Souls, PlayStation 3 için özel olarak satışa sunulmuştu. Yasak Ruh Sanatları kullanımı ile serbest kalan Old One adı verilen karanlık tarafından yutulan Boletaria krallığında geçen oyunda, ölü kral Allant’ı öldürüp de krallığı yutan karanlığı sakinleştirmek için gönderilen bir kahraman rolündeydik.

Nexus adı verilen merkezden beş farklı dünyaya geçiş yapabildiğimiz Demon’s Souls, son derece zorlayıcı bir oynanış ve oyuncunun ölümü ve dirilişi ile ilgili mekaniklerin üzerine kuruluydu. Ama bu zorlayıcı oynanışı da gönüllerde ayrı bir yere sahip olmasını sağlamıştı. Öyle ki oyuncular olarak uzun zamandır bir yeniden yapım ile geri dönüş yapmasını bekliyorduk ve bu beklentimiz sonunda nihayete erecek.

Haziran ayında yapılan PlayStation 5 sunumunda Demon’s Souls Remake resmi olarak duyurulmuştu. Bluepoint Games ve SIE Japan Studio ortaklığında hazırlanan yeniden yapım, PlayStation 5 için ilk olarak 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Ülkemizde ise 19 Kasım 2020 tarihinde Türkçe altyazı desteği ile çıkışını gerçekleştirecek.

Demon's Souls Remake Oynanış Videosunu Kaçırmayın

Çıkışına dört gün kala on iki dakikalık bir State of Play oynanış videosu yayınlandı. SIE Japan Studio bünyesindeki Yaratıcı Yönetmen Gavin Moore tarafından da anlatılan oynanış videosunda, Demon’s Souls Remake dünyasına bir bakış atılıyor. Kayıt her ne kadar oyunun dinamik 4K 60 FPS akıcılıkta çalışan modundan alınmış olsa da, oynarken gerçek 4K 30 FPS modunda oynamanız da mümkün olacak.

Moore tarafından söylenenlere bakılırsa, düşmanların tepkilerine herhangi şekilde dokunulmamış. Yani PlayStation 3 versiyonundakiler nasıllar ise, yeniden yapımda da bire bir aynı olacaklar. Bununla birlikte yapay zekalarında da herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Oynanış olarak PlayStation 3 versiyonunun kaynak kodu kullanılmış. Her bir silahın da yeni animasyonları olacakmış.

Şu anda PlayStation mağazası üzerinden ön-sipariş ile satın alabileceğiniz Demon's Souls Remake için yayınlanmış olan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.