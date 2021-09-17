God of War Ragnarok Üçleme Olacak mı?

God of War Ragnarok üçlemesi gelecek mi? Sony Manta Monica Studio tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen video oyununun yönetmeni Cory Barlog, yeni bir üçleme daha olup olmayacağı çevresinde dönen soru işaretlerini giderdi.

Kratos ile Atreus'un hikayesinin God of War serisinde olduğu gibi üçleme olup olmayacağı ile ilgili sorular, cevaplanması en çok beklenen sorular arasında yer alıyordu. Barlog, YouTube'da Kaptain Kuba adlı bir kanalda yayımlanan röportajda hayranların merakını ortadan kaldırdı. Barlog'a göre video oyununun üçüncü bir devam oyunu olmayacak.

God of War Ragnarok Neden Üçleme Olmayacak?

Barlog, Captain Kuba ile yapmış olduğu röportajda Ragnarok'un üçlemesinin neden olmayacağı hakkında birkaç neden sıraladı. Bunlardan ilki, oyunun geliştirilmesinin gerçekten inanılmaz bir zaman istemesi olarak belirtildi.

Barlog, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bence en önemli sebeplerden biri, ilk oyunun 5 yıl sürmesi. İkinci oyunun ne kadar süreceğin bilmiyorum ama ilk oyunun geliştirilme süresi ile aşağı yukarı aynı olacaktır."

2018'de piyasaya sürülen God of War'ın yönetmeni açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Aynı sürede geliştirilen üçüncü bir oyun daha düşünüldüğünde bu tek bir hikayenin 15 yıllık zaman alacağı anlamına geliyor ve bunun çok uzatılmış olacağını düşünüyorum."

Barlog'un röportajda yer verdiği ifadelere göre oyuncuları sadece 2 video oyunu bekliyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse hikaye ikinci video oyunu ile noktalanmış olacak.

God of War Ragnarok Hakkında Bilgiler

Oyun, video oyununun fragmanından da anlaşılabileceği üzere God of War'dan (2018) birkaç yıl sonrasını ele alıyor. Fimbulwinter'ın dondurucu soğuğu Midgard'a geldi ve Kratos ve Atreus için hayatta kalmak eskisinden çok daha zor hale geldi.

Oyunun 40 saatlik bir oynanışa sahip olunacağı iddia edilmişti. David Jaffe tarafından ileri sürülen iddia hakkında şimdilik çok fazla detay bulunmuyor. Barlog tarafından paylaşılan bilgilere bakılacak olursa 5 yıllık bir aranın sonunda da hikayenin sonuca bağlanacağı bir video oyunu ile daha karşılaşılacak.

Ragnarok'un 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. O zamana kadar video oyunu ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacaktır.