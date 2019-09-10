GPU Mining Nedir, Nasıl Yapılır?

"İnternetten para kazanmak" zamanının büyük çoğunluğunu sanal dünyada geçirenlerin sıkça aradığı sihirli sözcüklerden biri. Özellikle dünyayı sarsan "kripto para" kavramı bilgisayar başından para kazanmak isteyenlerin en çok araştırıp bilgi sahibi olmak istediği konular arasında yer alıyor. Kripto para kazanmakla ilgili yüzbinlerce yazılıp çizilen şey var ve yoğun bir bilgi kirliliği mevcut. Bu yazımızda görece daha çok kazandıran GPU mining kavramına açıklık getireceğiz.

Kripto Paranın Maddi Geçerliliği Var Mı?

Her ne kadar ana akım medya başlarda kripto parayı saadet zincirine benzeterek gerçeklik payının olmadığını öne sürse de kripto paralar her geçen gün artan değeriyle kendini kabul ettirmiş durumda. Kripto paraları yerli/yabancı onlarca serviste bozdurarak nakit paraya çevirmek mümkün. Bunun yanı sıra az da olsa direkt olarak kripto para ile ödeme kabul eden alışveriş siteleri mevcut.

Kripto Para ile Nasıl Gelir Elde Edilir?

Kripto para ile temelde iki çeşit kazanç elde etmek mümkün. Birincisi klasik bir yatırımcı yöntemiyle nakit parayla kripto para satın alabilir, daha sonra değeri yükseldiğinde satarak kâr elde edebilirsiniz. İkinci yöntem ise bizzat kripto para üretmek. Bilgisayarların işlemci gücünü kripto para havuzuna yönlendirerek cihazınıza bulmaca diye tabir edebileceğimiz işlemler yaptırıp kripto para elde edebilirsiniz.

GPU Mining / CPU Mining Nedir, Arasında Ne Gibi Farklar Var?

CPU, merkezi işlemcimiz olup bilgisayarımızın kalbi olarak adlandığımız donanımdır. CPU mining işleminde bilgisayarımızın işlemcisi kullanılarak kripto para madenciliği yapılıyor. CPU mining Bytecoin, Monero gibi altcoin üretiminde idealdir. Şu var ki CPU mining işleminden verim alabilmek için çok sayıda işlemciye sahip olmak gerekmektedir. Harcanan enerji ve zaman göz önünde bulundurulduğunda CPU mining işleminin kazançlı olduğunu söylememiz pek mümkün değil.

GPU, bilgisayarımızda görüntüyü işleyen ve monitöre gönderen ekran kartının terminolojik adıdır. Ekran kartlarında bulunan işlemci, merkezi işlemciye göre çok daha güçlüdür. Bu yüzden ekran kartlarıyla yapılan mining işleminde elde edilen hashrate daha yüksek olduğundan kazancı da yüksektir.

GPU Mining Nasıl Yapılır?

Öncelikle ekran kartı driverları mutlaka güncellenmelidir. NVIDIA ekran kartına sahip sistemlere CUDA yazılımı yüklemek verimi daha da artıracaktır. Bu yazımızda ifade ettiğimiz üzere kripto para kavramının en çok duyulan çeşidi olan Bitcoin üretmek artık oldukça zordur. Bunun yerine altcoin denilen muadil kripto paralar üreterek satmak veya Bitcoin'e dönüştürmek mümkündür.

Şu hususu belirtmek de fayda var ki kişisel bilgisayarlarımızda kullandığımız orta seviye ekran kartları GPU mining için uygun değildir. Bu kartlarla pratikte her ne kadar mining yapılabilse de maddi getirisi kuruşları geçmeyecektir. Bu yüzden kişisel bilgisayarlarınızı mining ile yormamalısınız. Mining yapılan kişisel bilgisayarlarda aşırı ısınmadan dolayı zarar gören ekran kartlarının garanti dışı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

GPU Mining Yaparak ETH Üretimi Nasıl Yapılır?

GPU mining için ideal kripto para birimlerinden biri de Etherium'dur. Adım adım nasıl Etherium (ETH) üreteceğimizi anlamaya çalışalım.

İlk adımda kripto paralarımızın muhafaza edileceği bir sanal cüzdana ihtiyacımız var. Bu yazımızda nasıl cüzdan alınacağını anlatmıştık.

İkinci adımda bir mining yazılımına ihtiyacımız var. Windows sistemler için grafiksel arayüze sahip olan Wineth oldukça basit ve kullanışlı. Linux için ise Github üzerinde açık kaynak yazılımlar bulunmakta.

Üçüncü adımda kazım yapmak için bir havuz belirlemek gerekiyor. İncelemelerimiz sırasında Nanopool kullandık ve gayet de memnun kaldık. 0.05 ETH alt ödeme limiti olan Nanopool'da belirtilen limite ulaşılır ulaşılmaz ürettiğimiz kripto para sanal cüzdanınıza tanımlanıyor.

Mining işlemine başladıktan sonra Nanopool adresine sanal cüzdan adresimizi yazarak üretim durumunu takip edebilirsiniz. İncelemelerimiz sırasında NVIDIA Tesla P100 ekran kartıyla 80-90 Mh hashrate gücüne ulaştık.

Calculator sekmesine tıklayarak mevcut durumla günlük, saatlik, haftalık bazda ne kadar kazanabileceğizin hesaplamasını görebiliriz.