Hard Disklerin Ömrü Ne Kadar? - Bir bilgisayarın en önemli parçalarından birisi olan depolama birimleri, bütün verilerimizi sakladığımız ana sürücü olarak oldukça kritik bir öneme sahipler. Peki bu bileşenlerin ömürleri gerçekte ne kadar? Bu yazımızda HDD Ömrü ve SSD Ömrü hakkında merak edilen detaylara daha yakından göz atacağız.

HDD Kullanım Ömrü Ne Kadar?

Kısaca HDD olarak tanıdığımız hard diskler ya da sabit diskler, temelde mekanik bir çalışma prensibine sahipler. Bu sayede oldukça yüksek depolama kapasitelerine imkan sunan bu bileşenlerin ömrü, ne yazık ki aynı sebepten dolayı çok da uzun değil. Nitekim mevcut araştırmalar da bunu doğruluyor.

Çevrim içi yedekleme hizmeti sunan bir servis tarafından yapılan araştırmaya göre satın aldığınız sabit disklerin yüzde 80 oranındaki kısmı yalnızca dört sene boyunca dayanabiliyor. Yani satın aldığınız her beş sabit diskten dördü, muhtemelen beş yaşını göremeden aranızdan ayrılıyor. Kalanlarda ise ilk dört yıl içerisinde çeşitli yazma hataları ortaya çıkmaya başlıyor.

Ufak bir hatırlatma olarak bu istatistiklerin bir veri yazma merkezinde gözlemlendiğini belirtelim. Yani bu süreçte tüm bu sabit diskler, yoğun yazma ve okuma işlemlerine maruz tutuluyor. Sizin kullanım biçiminiz bu süreyi daha uzun ya da daha kısa bir hale getirebilir. Benzer şekilde bu sürede kalitenin de önemli olduğunu hatırlatalım.

SSD Kullanım Ömrü Ne Kadar?

Söz konusu sürücüler SSD'ler olduğunda durum daha farklı çünkü SSD'lerde, HDD'lerin aksine, herhangi bir mekanik yapı bulunmuyor. TechReport'un yaptığı bir araştırmaya göre tüketicilere yönelik olarak hazırlanan SSD'ler 700 TB'ın üstünde okuma ve yazma işlemi yapabiliyor.

Bu da günde 40 GB veri okuyan ve yazan bir SSD'nin ortalama olarak 50 sene boyunca kullanılabileceğini gösteriyor. Tabii standart bir kullanıcı için günde 40 GB oldukça yüksek bir veri olduğu için bu süre çok daha uzun olabilir. Ancak her halükarda elli sene gibi uzun bir süreye ulaşmak için SSD'nize çok iyi bakmanız gerekecektir.

Buraya kadar bu ürünleri sürekli olarak kullandığınız senaryolarda ne kadar süre boyunca hayatta kalabileceklerini açıkladık ama onları yalnızca arşiv amacıyla bir kenarda tutarsanız, saklama ömürleri ne kadar olacaktır? Yani verilerinizi diske attığınızda ve onu herhangi bir yere bağlamadan ya da takmadan dolaba koyduğunuzda diskiniz ne kadar süre boyunca dayanacak?

HDD Saklama Ömrü

Eğer verilerinizi bir sabit diske yüklerseniz ve onu dolaba koyarsanız, dikkat etmeniz gereken ilk şey saklama koşulları olacaktır. Sabit diskinizin ne kadar dayanacağını ortamdaki ısı değişiklikleri belirleyeceği için diski sakladığınız ortamın ideal koşullarda olması gerekecek.

Bunun altında yatan temel neden, sabit diskin içerisinde yer alan ve mekanik parçaların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan yağların kurumasını önlemektir. Bu yağın kuruması mekanik parçaların hiç çalışmamasına ya da aksak çalışmasına yol açabilir. Eğer bu yağın kurumasını önlemek istiyorsanız, sabit diski senede birkaç kez düzenli olarak çalıştırmayı unutmayın.

SSD Saklama Ömrü

Söz konusu şey SSD'ler olduğunda, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, yeni bir teknolojiye sahipsiniz demektir. Bu noktada mekanik yapıdan uzak olmanız, çok daha uzun bir süre saklama süresi elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak tıpkı HDD'de olduğu gibi ortamın koşullarını dikkatli bir şekilde ayarlamanız faydalı olacaktır.