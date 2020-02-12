Hem Vakit Hem Zombi Öldürebileceğiniz En İyi 8 Mobil Oyun

Zombilere oyunlarda değil de gerçek dünyada maruz kalırsak işlerin nasıl ilerleyeceğini kestirmek sanıldığı kadar kolay olmayabilir ancak oyunlarda zombilerin yanında yürümek, onları öldürmek bile mümkündür. Hatta zombileri öldürerek stres attığımız zamanlar dahi olmuştur.

Zombilerin ne zaman, nasıl ve hangi şartlar altında ortaya çıkacağı meçhul ama şimdilik en azından oyunlarla antrenman yapabiliriz. Bu yazıda, zombi öldürebileceğiniz en iyi 8 mobil oyunu bir arada toplayacağız.

1. Plants vs. Zombies (Android ve iOS)

Plants vs. Zombies’ı hiç duymadıysanız, zombi öldürme hedefli oyunları muhtemelen hiç oynamamışsınızdır. Bu kule savunma oyunu hem yetişkinler hem de 10 yaş ve üstü çocuklar için muazzam bir oyundur.

Oyundaki amacınız, bu çılgın zombilerin mekânınızı istila etmesini önlemektir fakat bunun için kapınızın önüne bitkiler ekleyerek takviye almanız gerekir. Sınırlı sayıda tohumunuz var ise dikkatlice hareket etmelisiniz.

2. Zombie Catchers (Android ve iOS)

Onları yok etmek yerine yakalayacak kadar cesaretli misiniz? Cevabınız evet mi? O hâlde Zombie Catchers isimli bu oyun tam da size göre! Zombileri bulun ve yakalayın. Silahlarınızı, aletlerinizi kullanın ve lezzetli zombi suyu ile bir iş imparatorluğu kurun. Sonuçta dünyayı kurtarırken para kazanmak istemez misiniz?

Zombie Catchers renkli bir temaya sahiptir. Karada dolaşırken yakaladığınız gezegeni istila eden zombiler laboratuvarda kullanılabilirler. Akıbetinde meyve suyu yapabilir, seviye atlayabilir ve daha fazla öğenin kilidini açabilirsiniz.

3. Stupid Zombies (Android ve iOS)

Bazıları bu oyunu sever bazıları ise bu oyundan nefret eder ama hangi tarafta olursanız olun, Stupid Zombies’in yeri bu listedir. Mükemmel nişanlamanız ile etrafınızdaki zombileri dışarıya çıkarmalısınız. Seviye atladıkça ilerlemeniz zorlaşacaktır, bu zorluğu biraz olsun kolay bir biçime getirmek için el bombalarını ve diğer yardımcı öğeleri kullanabilirsiniz.

Her seviyede sınırlı bir cephaneniz vardır. Bu nedenle doğru açıyı yakalamalı ve atış başına olabildiğince çok zombi ele geçirmelisiniz.

4. Zombie Tsunami (Android ve iOS)

Bu oyunda saf değiştiriyoruz. Zombi olma, dünyayı ele geçirme sırası bizde oluyor. Zombi Tsunami’de amacımız, yayaları yemektir. Bunun yanında, zombilerle bir takım da kurabilirsiniz. Zombi takımınız büyüdükçe daha güçlü, daha yenilmez bir hâle gelirsiniz.

5. Into the Dead (Android ve iOS)

Bu oyunun grafikleri ve atmosferi daha ürkütücü ve daha karanlık olduğu için kendinizi oyunun içinde hissetmeniz daha olasıdır. Into the Dead isimli bu oyunda amacımız, zombiler tarafından ele geçirilen dünyada kendimizi savunmanız ve çeşitli görevleri tamamlamamızdır. Bunlardan en önemlisi, hayatta kalmamızdır.

6. The Walking Dead: Season One (Android ve iOS)

Oyundan zevk alabilmeniz için çizgi romanlarını veya televizyon dizilerini izlemeniz, onların hayranı olmanız gerekmiyor. The Walking Dead: Season One, hayatta kalmak için elinizden geleni ardına koymayacağınız bir hayatta kalma oyunudur.

Bu oyun serisinin ilki, sizi Rick Grimes’ın dünyasına götürür ama sonrasında ne olacağına kendiniz karar verirsiniz. Bu, seçimlerinizin hikâyeyi değiştirdiği karara dayalı bir oyundur.

7. Dead Effect 2 (Android ve iOS)

Dead Effect 2, ölümsüz yaratıkların ürpertici hâllerini görmeye hazır olan ve birinci şahıs nişancı oyunlardan hoşlanan oyuncular için birebirdir. Uzay gemisini taramalı ve yeni şeyler keşfetmelisiniz. Silah ve cephane toplamalı, görevleri tamamlamalı ve her köşede gizlenen tehlikelere dikkat etmelisiniz.

8. Dead Target (Android ve iOS)

Dead Target, kalp atış hızınızı ciddi bir değişikliğe götürecek son bir zombi oyunudur. Bu oyun da Dead Effect 2’ye benzer şekilde, modern temaya sahip başka bir birinci şahıs nişancı oyundur. Dead Target’ta karşılaştığınız her zombi, ayırt edici ve tehlikelidir.