HTML Editor kullanıcıların HTML kodlarını yazabilmeleri ve düzenleyebilmeleri için geliştirilmiş başarılı bir HTML editörüdür.

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

HTML Editor Hyper Text Markup dili kullanarak basit web sayfaları oluşturmak için tasarlanmış bir yazılımdır. Yazılımcılar tarafından da kullanılan yardımcı araç sayesinde, kullanıcılar HTML kodları yazabilecek, mevcut HTML kodlarını düzenleyebilecekler. Ücretsiz olarak Windows platformunda yayınlanan başarılı uygulama, basit arayüzü sayesinde hızlıca kullanılabiliyor. Windows platformu için yayınlanan uygulama, geliştirilmiş bir HTML programlama deneyimi sunuyor.

HTML Editör Özellikleri

Basit web sayfaları oluşturabilirsiniz,

Ücretsiz,

Windows sürüm,

Düşük dosya yapısı,

Basit kullanım,

Program iki tür düzenleyiciyi içerisinde barındırır. Bunlardan ilki basit bir düz metin düzenleyicisi, ikincisiyse gelişmiş bir metin düzenleyicisidir. Başarılı işlevsel özelliklere sahip olan uygulama, bilgisayar platformunda kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde web siteleri yapabiliyor ve yayınlayabiliyorlar.

HTML kodlarını işaretletleme ve renklendirme gibi özellikleri de bulunan programın dış editör paneli üzerinde gelişmiş yazma seçenekleri de bulunmaktadır. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan HTML Editör sayesinde kullanıcılar diledikleri gibi HTML kodları yazabilecek, basit arayüzde basit web sayfaları yazabilecekler. Ücretsiz olarak yıllar önce Windows platformu için yayınlanan uygulama, düşük dosya boyutu ile bilgisayarlarda çok yerde kaplamıyor.

HTML Editör İndir

Yazılım dünyasında epey geniş bir yelpazeye sahip olan HTML, internet ortamında sürekli karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kullanıcılara basit web sayfaları yapma fırsatı veren HTML Editörü hemen ücretsiz olarak indirebilir, kullanmaya başlayabilirsiniz.