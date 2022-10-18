Hemen hemen herkesin yaptığı hata İngilizce öğrenirken kendine zaman ayıramaması ya da sadece gramer konularına bakmak oluyor. Özellikle İngilizce speaking yapmak için gramerimi biraz daha geliştireyim gibi ifadeler kullanılır. Bu durum İngilizce speking geliştirmede yapılan en büyük hatalar arasında yer almaktadır. Peki, İngilizce speaking nasıl geliştirilir? Gelin, birlikte bakalım.

İngilizce Speaking Nasıl Geliştirilir?

İngilizce konuşmak veya konuşmaya çalışmak.

İngilizce ses kaydı almak.

İngilizce bir konuyu video çekerek anlatmak.

Film ve dizilerde belirli noktaları anlatmak.

İngilizce partner aramak.

İngilizce ders almak.

İngilizce Konuşmak veya Konuşmaya Çalışmak

Bu maddeyi herkes zaten biliyor. Yani İnglizce speaking geliştirmek için tabi ki konuşmanız gerekmekte. Fakat, konuşmanızı geliştirmek için bir partner bulamayabilirsiniz. Bu durumda kendi kendinize kısa cümlelerden başlayarak uzun cümleler kurabilirsiniz.

İngilizce Ses Kaydı Almak

İngilizce speaking yapmak için partner bulamıyorsanız, kendi kendinize ses kaydı alabilir ve konuşmanızı yavaş yavaş geliştirebilirsiniz.

İngilizce Bir Konuyu Video Çekerek Anlatmak

Günlük hayatta birçok şey yapıyoruz ve her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz bilgileri 1 dakikalık video çekerek anlatmak İngilizce speaking için oldukça faydalı olacaktır. Örneğin: 1 dakika da yer çekimi veya Ay’a gerçekten gidildi mi?

Gibi soruları İngilizce yazarak daha sonra bu metne çalıştıktan sonra video kaydı alarak İngilizce speaking nasıl geliştirilir? Sorusuna cevap vermiş olursunuz. Ayrıca bu videolarda hatalarınızı görebilir ve iyi bir video olduğu zaman internet üzerinde paylaşım bile yapabilirsiniz.

Film ve Dizilerde Belirli Noktaları Anlatmak

İngilizce speking geliştirmenin en faydalı olduğu yöntemlerden biri de izlediğiniz bir şeyin belirli noktalarında yaşanan olayları durdurmanız ve ne yaşandığını anlatmanız gerekecektir. Bu sayede günlük yaşamdan olayları İngilizce anlatarak konuşmanızı geliştirebilirsiniz.

Tâbi bunun için İngilizce öğrenmek için dizilere bakmanız gerekmekte. Ayrıca İngilizce dinleme yapabileceğiniz platformlarda bu noktada önemlidir. Çünkü dinlemeniz olmadan konuşma esnasında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hepsinin birlikte olması gerektiğini İngilizce nasıl öğrenilir? Adlı yazımızda zaten bahsetmiştik.

İngilizce Partner Aramak

İngilizce partner ile speaking yapmanız kendinizi geliştirmeniz adına sizin için oldukça faydalı olabilir bunun için ücretsiz Discord sunucularını ya da speaking yapabileceğiniz ücretsiz uygulamalar partner bulmanızı fayda sağlayacaktır.

İngilizce Ders Almak

Şimdiye kadar dediğimiz tüm yöntemler ücretsizdi. Fakat, daha profesyonel bir şekilde konuşmanızı geliştirmek istiyor ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak istiyorsanız ücretli dersler alabilir ve eksik olduğunuz noktaları bir bir tamamlayarak ilerleyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde İngilizce speaking nasıl geliştirilir? Öğrenmiş olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, İngilizce konuşmanızı geliştirmeniz için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca İngilizce öğrenmek için en iyi kelime uygulamalarına göz atmanızı tavsiye ederiz.