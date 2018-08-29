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Instagram'da Canlı Yayın Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Instagram'da Canlı Yayın Bildirimleri Nasıl Kapatılır?
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz - | nasıl yapılır

Popüler sosyal medya platformu Instagram’da, bulunduğunuz ortamı arkadaşlarınızla paylaşmak veya sohbet etmek istediğinizde canlı yayın yapabiliyorsunuz. Canlı yayına geçtiğinizde takipçilerinize bildirim giderek canlı yayından haberdar ediliyor. Aynı şekilde, siz de diğer kullanıcıların canlı yayına geçtiğini bildirim alarak öğrenebiliyorsunuz. Bu bildirimleri kapatmak istediğinizde yapmanız gerekenleri anlattığımız bu rehberde, Instagram’da canlı yayın bildirimleri nasıl kapatılır? Kolayca öğrenebilirsiniz.

Instagram ayarları

Android veya iOS cihazlarınızda Instagram uygulamasını açtıktan sonra Ayarlar bölümüne gidiyoruz.

Instagram anında ilet bildirimleri

Ayarlar bölümünde Anında İlet Bildirimleri seçeneğine tıklıyoruz.

Instagram canlı yayın bildirimleri

Sayfayı aşağı kaydırarak Canlı Videolar seçeneğini Kapalı konuma getirdiğinizde artık canlı yayın bildirimlerini almayacaksınız. Ayrıca, bu bölümde diğer seçenekleri de inceleyerek bildirim almak istemediğiniz uyarıları devre dışı bırakabilirsiniz.

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