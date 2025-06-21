Instagram, kullanıcıların mesajlarını belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak göndermelerini sağlayan Mesaj Zamanlama özelliğini bir süre önce kullanıma sundu. Pek, Instagram’da mesaj zamanlama nasıl yapılır? İşte adım adım mesaj zamanlama rehberi...

Instagram'da Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır?

İlk önce güncel bir Instagram uygulamasına sahip olduğunuzdan emin olun.

Instagram uygulamasını açın.

Mesajlaşma DM bölümüne girin.

Bir sohbet başlatın veya mesaj göndermek istediğiniz kişiyle olan sohbetinizi açın.

Zamanlayarak göndermek istediğiniz mesajı yazın.

Gönder butonuna uzun süre basılı tutun.

Açılan menüden mesajın gönderileceği tarih ve saati seçin.

Onaylayarak mesajınızı zamanlayın.

Instagram'da zamanlanmış mesaj gönderme özelliğini kullanabilmek için öncelikle uygulamanızın güncel olduğundan emin olmanız önemlidir. Uygulamanızı kontrol edip gerekirse güncelleme yaptıktan sonra Instagram'ı açın ve ana ekranda sağ üst köşede bulunan mesaj simgesine veya DM (Direct Message) bölümüne dokunarak mesajlaşma kısmına geçin.

Mesajlar bölümüne girdiğinizde yeni bir sohbet başlatabilir veya daha önce mesajlaştığınız bir kişiyle olan konuşmanızı açabilirsiniz. Kişiyi seçtikten sonra sohbet ekranı açılacaktır. Bu ekranda normalde mesaj yazdığınız alana zamanlayarak göndermek istediğiniz mesajınızı yazın.

Mesajınızı yazdıktan sonra hemen göndermek yerine gönder butonunun üzerine parmağınızı koyup birkaç saniye basılı tutun. Bu işlem sonucunda ekranda yeni bir menü açılacaktır. Açılan bu menüde mesajınızı ne zaman göndermek istediğinizi belirlemenize olanak tanıyan tarih ve saat seçenekleri göreceksiniz.

İstediğiniz tarih ve saati seçtikten sonra onay butonuna dokunarak mesajınızı zamanlayın. Bu işlemden sonra mesajınız belirlediğiniz zamanda otomatik olarak gönderilecektir. Zamanlanmış mesajlarınızı sohbet ekranında farklı bir simge veya işaretle görebilir ve isterseniz gönderilmeden önce iptal edebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Instagram mesaj zamanlama özelliği yoğun bir tempoya sahip olan ve göndermesi gereken mesajları zamanında yollamayı unutan kişiler için oldukça kullanışlı bir özellik olabilir. Bu sayede sevdiklerinizin doğum gününü tam zamanında kutlayabilir, "günaydınn" mesajınızı atmanız gereken saatte atabilirsiniz.