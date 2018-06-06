iOS 12 Beta'dan iOS 11'e "Veri Kayıpsız" Geri Dönüş (Downgrade) Rehberi

iOS 12 Beta yükleyip memnun kalmayan kullanıcılar için iOS 12 geri dönüş rehberi hazırladık. iOS 12’ye geçişte yedek almayı unuttuysanız dahi bu yöntemle sorunsuzca iOS 12 Beta’dan iOS 11.4’e geri dönmeniz mümkün.

iOS 12 Beta 1, WWDC etkinliği sonrası geliştiriciler için indirilmeye açıldı, bizler de hızlıca ilk betayı kurup iOS 12’nin özellikleri ve yenilikleri, performans iyileştirmelerine dair düşüncelerimizi sizlerle paylaştık. iOS 12 Beta indirme ve yükleme adımlarını gösteren rehber yazıyı da paylaştık. iOS 12 Beta, iPhone 5S’te dahi güzel çalışmasına rağmen günlük kullanımda iOS’tan beklemeyeceğiniz sorunlar içeriyor. Skype’ın düzgün çalışmaması, Kişisel Hotspot özelliğinin herkeste olduğu gibi çalışmaması, Sözlük özelliğinin olmaması, klavyenin Facebook Messenger’da sorun çıkarması, klavye önerilerinin bazı uygulamalarda üst üste binmesi, Safari önerilerinin çalışmaması, Real Racing 3 ve Fortnite gibi popüler oyunların kapanması, birçok uygulama için bildirim rozetinin düzgün çalışmaması ve daha birçok sorun mevcut. iOS 12 Beta sorunlarıyla karşılaşıp en sonki iOS 11 sürümü iOS 11.4’e geri dönmenin yolunu arıyorsanız, iOS 12 Beta geri dönüş rehberimize bakmanızı tavsiye ederiz. iOS 12 Beta’ya yedek almadan geçmiş olsanız dahi iOS 11.4’e verilerinizi kaybetmeden geri dönebilirsiniz.

iOS 12'den iOS 11'e Geri Dönüş (Yedek Almayanlar İçin, Veri Kayıpsız)

iOS 12 beta kaldırma hakkında Apple’ın destek sayfasında bir rehber yazısı bulunmakta lakin bu yöntem yedek almayanlar için uygun olmadığından kendi denediğimiz ve başarılı olan yöntemi öncelikli olarak sizlerle paylaşacağız. iOS 12 Beta’yı yüklediğimiz cihaz iPad Air 2. Şimdi dilerseniz veri kaybı yaşamadan iOS 12 Beta’dan iOS 11.4’e geri dönme işleminin nasıl yapıldığını adım adım görelim:

Öncelikle iOS 12 yüklediğimiz iPhone/iPad cihazınıza uygun iOS 11.4 final sürümü ipsw formatında indiriyoruz. ( https://ipsw.me/ adresinden veya aşağıda paylaştığımız bağlantılardan iOS cihazınız için ipsw dosyasına hızlıca ulaşabilirsiniz.)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s, iPhone 6

iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus

iPhone SE, iPhone 5s GSM, iPhone 5s CDMA

iPad Pro (10.5-inç)

iPad Pro (12.9-inç) (1. Nesil , 2. Nesil)

iPad 5 (9.7-inç – 2017)

iPad 6 (9.7-inç – 2018)

iPad Air 2, iPad mini 4, iPad mini 3

iPad Pro (9.7‑inç)

iPad Air 1, iPad mini 2

iPod Touch (6. Nesil)

iPhone10,4 (iPhone 8)

iPhone10,5 (iPhone 8 Plus)

iPhone X

iOS cihazımız açık konumda Lightning kabloyla bilgisayarımıza bağlayıp kilidini açıyoruz. iTunes otomatik olarak açılacaktır. Sol üstten iPhone/iPad simgesine dokunarak Özet sayfasına ulaşıyoruz.

Gördüğünüz üzere iPad Air 2 için yüklü sürüm iOS 12. Burada “Güncelle”ye Shift tuşuna (Mac kullanıyorsanız Alt/Option) basılı tutarak tıklıyoruz ve indirdiğimiz ipsw dosyasını açıyoruz.

Güncelle’ye tıklayarak iOS 11.4 yükleme işlemini başlatıyoruz.

Bu esnada cihazınızın kilidini açmanız istenebilir.

Yazılım doğrulama, yükleme sırasında cihazınızda beyaz ilerleme çubuğu belirecektir. Bu işlem biraz zaman alıyor ancak 15 dakikayı geçmiyor.

Cihazınızı yeniden başlatmanız gerektiğine dair uyarı mesajını geçtikten sonra klasik “Güncelleme Tamamlandı” ekranından sonra hızlıca dokunuşlar yaparak iOS 11.4’e merhaba diyebilirsiniz.

iOS 12 Beta’dan iOS 11’e geri dönmeyi tamamladığınızda iOS 12 Beta Profili yüklü kalacaktır. Onu da Ayarlar - Genel - Profil - Profili Sil sayfasından silebilirsiniz.

iOS 12 geri dönüş sonrası veri kaybı olmadığını göstermek için görselleri sizlerle paylaşmak istiyorum. (Saat bölümüne bakarak iOS 12'den iOS 11.4'e geçiş olduğunu anlayabilirsiniz.)

iOS 12

iOS 12 Betadan Çıkma: (Yedek Alanlar İçin)

iOS 12 Beta sürümünü kaldırmak için Apple’ın önerdiği yöntemi de paylaşalım:

iPhone/iPad cihazımız bilgisayara bağlı şekilde kurtarma moduna alıyoruz:

iPhone X, iPhone 8 veya iPhone 8 Plus için: Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın. Sesi Kıs düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından, kurtarma modu ekranını görene kadar Yan düğmeyi basılı tutun. iPhone 7 veya iPhone 7 Plus için: Uyut/Uyandır düğmesiyle Ses Kısma düğmesini aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma modu ekranını görünceye kadar basılı tutmaya devam edin. iPhone 6s ve önceki modeller, iPad veya iPod touch için: Uyut/Uyandır düğmesiyle Ana Ekran düğmesini aynı anda basılı tutun. Apple logosunu gördüğünüzde düğmeleri bırakmayın. Kurtarma modu ekranını görünceye kadar basılı tutmaya devam edin.

Geri Yükle göründüğünde bu seçeneğe tıklıyoruz. Bu işlem, aygıtınızdaki tüm verileri silip süpürüyor ve iOS’un beta olmayan sürümünü yani iOS 11.4’ü yüklüyor. iTunes üzerinden indirme işlemi biraz uzun sürebiliyor.

Geri yükleme işleminin tamamlanmasını bekliyoruz. (İstenirse Apple kimliği ve parolanızı girerek etkinleştirme kilidini kapatıyorsunuz.)

Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra iOS 12 Beta’yı yüklemeden önce aldığımız yedekten geri yüklüyoruz. Bu noktada iOS 12 Beta’da alınan yedeğin geri dönüşte hiçbir öneminin olmadığını belirtmek gerek.