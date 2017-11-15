10 Yaşındaki Çocuk, Annesinin iPhone X'ini Face ID ile Açtı

Apple, iPhone X ile geçtiği yeni kamera ve yüz tanıma sistemi ile sizden başka birisinin Face ID kullanarak telefonunuzun kilidini açma ihtimalinin 1.000.000'da 1 olduğunu söylüyor. Ancak beşinci sınıfa giden Ammar Malik, annesinin iPhone X'ini tek bir bakışla açabildi. Peki, nasıl? İşte cevabı.

Aslında yaşanan bu durumun bir açıklaması var. Apple, Face ID teknolojisi ile ilgili paylaştığı detaylı blog yazısında, bazı istisnai durumlar üzerinde durmuştu.

Yukarıda da belirttiğim gibi, Face ID teknolojisinin hata payı 1.000.000'da 1. Anlayacağız, yok denecek kadar az. Bu oran Touch ID için 50.000'de 1'di. Cupertino merkezli teknoloji devi, rastgele birisinin iPhone X'inize bakıp Face ID kilidini açamayacağını söylüyor. Ve fakat ekliyor: "İstatiksel olarak, sizin gibi görünen 13 yaş altındaki çocuklar, ikizler ve kardeşler için durum farklıdır, çünkü yaş dolayısıyla yüz özellikleri tam olarak gelişmemiş olabilir"

Beşinci sınıfa giden ve muhtemelen 10-11 yaşlarında olan Malik'in, annesi Sana Sherwani'nin iPhone X'ini Face ID kullanarak açmasının nedeni, tam olarak Apple'ın açıklamasında yatıyor. Ayrıca Malik, babasının iPhone X'ini de aynı şekilde birkaç kez açmayı başardığını söyledi.

Bu durum, uygulamalarını ve verilerini çocuklarının meraklı gözlerinden uzak tutmak isteyen ebeveynler için zorluk çıkarabilir.

Fakat endişe etmeyin! Apple'ın bu istisnai durumla ilgili bir önerisi de var: "Bu konuda endişeleriniz varsa, kimlik doğrulaması için bir şifre kullanmanızı öneririz"

iPhone X'e 1.000 dolar (Türkiye fiyatı ile 6.100 TL) verdikten sonra duymak isteyeceğiniz son şey, sanırım bu olmalı.

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