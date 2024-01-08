Children of Morta ile benzersiz bir roguelike deneyimi sizleri bekliyor. Hemen Children of Morta indirin ve Bergson ailesinin fertleri keşfedin.

Kemal Tavus - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dead Mage tarafından geliştirilen ve 11 bit studios tarafından yayınlanan Children of Morta 2019 yılında piyasaya sürüldü. Roguelike, aksiyon, hack’n’slash ve RPG öğeleri ile bezenmiş bu oyun son derece ilgi çekici bir yapımdır.

Bergson ailesinin fertlerini oynadığımız bu oyunda her karakterin kendine has doğaüstü güçleri vardır. Büyülü güçler tarafından donatılmış bu ailenin hikayesine tanıklık ettiğimiz Children of Morta bizlere benzersiz bir oyun tecrübesi sunuyor.

Ailenin üyeleri ile oyunu oynarken hem her birinin arka plan hikaysine tanıklık ediyoruz hem de aile içi bağların kuvvetlenmesini sağlıyoruz. Aşk, umut, özlem, belirsizlik ve kayıp gibi konuların işlendiği bu oyunda siz de kendinizden bir parça bulacaksınız.

Children of Morta İndir

Siz de hemen Children of Morta indirin ve bu tatlı oyunu oynamaya başlayın.

Children of Morta Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7

: 64-bit Windows 7 İşlemci : 2.8 GHz Dual Core CPU

: 2.8 GHz Dual Core CPU Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 660, Radeon R7 370 yada 2 GB VRAM’li eş değeri

: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 yada 2 GB VRAM’li eş değeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX destekleyen