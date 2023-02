Kullandığımız Yazılımları Neden Güncel Tutmalıyız?

Elimizin altındaki neredeyse her şeyin bir yazılım içerdiği günümüz teknolojisinde sürekli olarak güncelleme yapmamızın istenmesi, bazen sıkıcı olabiliyor. Peki, canımızı sıkan bu güncellemelerin aslında ne kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımızda sizlere yazılımları güncellemenin faydalarından bahsedeceğiz.

Yazılım Güncellemesi Nedir?

Yazılımları Güncel Tutmanın Önemi

Sıkça Sorulan Sorular

Örneğin işletim sistemi gibi bir yazılımı satın almak, tamamlanmış bir ürünü satın almak anlamına gelmiyor mu? Bu soru, "Kısmen evet, kısmen hayır." olarak cevaplanabilir. Evet, yazılım geliştiriciler sizin paranız karşılığında tamamlanmış bir ürün sunmayı vadeder. Ancak yazılım geliştiricilerin programları ve işletim sistemleri konusunda sunduğu en büyük destek, yazılımın satışa çıkmasından sonra ortaya çıkar. Yani, güncelleme desteği.

Günümüzde elektronik cihazlar hayatımızın neredeyse her alanına girdiği için çeşitli konularda eksik kalabilir, yeni çıkan saldırılara karşı güçsüz olabilir ya da bazı fonksiyonları doğru şekilde yerine getiremeyebilir. Bu sebeple yazılım firmaları düzenli aralıklarla kullanıcılarından gelen geri dönüşlere göre yazılımlarını güncelleme yoluna gider.

Android, iOS ve Windows gibi işletim sistemlerinden aşina olduğumuz bu hizmet, bazen canımızı sıksa da aslında tamamen bizim iyiliğimize yöneliktir. Sıklıkla hackerların saldırısı altında olan Windows, iOS ve Android gibi işletim sistemleri herhangi bir güvenlik açığı içerirse bu dünya çapında bir veri sızıntısı krizine sebep olabilir.

Öte yandan bazı ürünler günümüz teknolojisinin gerisinde kalsa da yazılım güncellemeleriyle birlikte çağımızı yakalayabilir. Örneğin 3 yıl önce aldığınız bir telefonun yeni Android sürümü ile birlikte gelen özelliklere sahip olmasının tek yolu yazılım güncellemesidir. Güncellemeler genellikle işletim sistemleri için önemli olsa da tarayıcılardan ofis uygulamalarına, antivirüs programlarından oyunlara kadar neredeyse tüm yazılım türleri için gerçekleştirilmelidir. Bir güncellemenin size fayda yerine zarar verdiği durum çok nadir görülür.

Yazılımları Güncel Tutmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Güvenlik Yazılımı Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

BIOS Güncellemesi Yapılmalı Mıdır?

İşletim Sistemleri:

Eğer işletim sistemi olarak Windows kullanıyorsanız tüm önemli güvenlik yamalarını almak için Otomatik Güncelleştirmeler özelliğini etkinleştirmelisiniz. Daha sonrasında bilgisayarınızın ayarlar kısmından Windows Update sekmesine girebilir ve var olan güncellemeler için tarama yapabilirsiniz. Otomatik Güncelleştirmeleri aktifleştirdiğiniz taktirde tüm Microsoft ürünlerini, Microsoft Office'te dahil olmak üzere güncel tutarak bilgisayarınızı güvenlik açıklarından kolayca koruyabilirsiniz.

Mac kullanıcılarının da aynı şekilde işletim sistemlerini güncel tutmaları gerekmektedir. Mac bilgisayarınızda Apple menüsüne girerek yazılım güncellemesi seçeneğinden gerekli güncelelmeleri aktif hale getirebilirsiniz.

Tarayıcılar:

Tarayıcılar, kullanıcıların zararlı sitelerde dahil olmak üzere dünyadaki tüm web sitelerini ziyaret etmelerine olanak tanıyan aracılardır. Eğer kullandığınız tarayıcıda herhangi bir güvenlik açığı bulunuyorsa, siber suçlular bir şekilde bu açıktan yararlanarak tarayıcınız üzerinde kullandığınız şifrelerinizi ele geçirebilir veya isteğiniz dışında zararlı yazılımları bilgisayarınıza yükleyebilir.

Eğer bilgisayarınızda Windows işletim sistemi kullanıyorsanız ve Otomatik Güncelleştirmeleriniz açıksa Microsoft Edge otomatik olarak gerekli güvenlik güncellemelerini düzenli olarak yükleyecektir. Google Chrome da aynı şekilde bir güncelleme varsa size bunu bildirir ve izniniz dahilinde güncellemeyi yaptıktan sonra, tarayıcınızı yeniden başlatıığınızda güncellemeler geçerli olur. Ayrıca Firefox'ta güncelleme varsa otomatik olarak algılayarak sizin için güncellemeleri indirerek yükler. Eğer yeni bir tarayıcı güncellemesi mevcut ise muhtemelen 24 saat içerisinde bununla ilgili tarayıcınız tarafından bir bilgilendirme uyarısı alırsınız. Siz yine de emin olmak istiyorsanız tarayıcınızın hakkında bölümüne girerek bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız düzenli olarak güncellemelerini takip ederek en son stabil sürümü kullanmakta yarar vardır.

Tarayıcı Eklentileri:

Araç çubukları, tarayıcı yardımcısı nesneler ve diğer tarayıcı eklentileri, tarayıcınızın derinlerine kanca atan uygulamalardır. Kullandığınız tarayıcı eklentilerinden dolayı gelebilecek saldırılarda neredeyse direkt olarak tarayıcınızın uğrayabileceği bir saldırı kadar tehlikelidir ve canınızı sıkacak sonuçlar doğurabilir.

Google Chrome kullanıcıları araçlardan uzantılar sekmesine tıklayarak kullandıkları eklentiler hakkında bilgiye ulaşabilecekleri gibi gerekiyorsa güncellemeleri takip edebilirler. Eğer hala Microsoft Edge kullanıyorsanız yeni sürümler için ayrı ayrı eklentilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir.

Kullandığınız Adobe ürünlerinin güncel olduğundan emin olmak için Adobe İndirme Sayfasını ziyaret ederek kullandığınız yazılımlarla ilgili sayfalara tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu programların da ayarlar sekmesinde otomatik güncellemeleri açma özelliği bulunur.

Güvenlik Yazılımı Güncellemeleri Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda her zaman için bir güvenlik yazılımının bulunmasında fayda vardır. Virüs ve zararlı yazılımlardan tam olarak korunduğunuza emin olmak içinde mutlaka bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz güvenlik yazılımının güncel olmasına özen göstermelisiniz. Her geçen gün bir çok zararlı yazılımın ve virüsün kötü niyetli kimseler tarafından dağıtılmaya çalışıldığını ve bu zararlı yazılımlara karşı iyi insanların korunmak için çözüm yolları arayıp bulduğunu düşünürsek, eski bir güvenlik yazılımının bizi tam olarak güvende tutmayacağını görmüş oluruz. Bu nedenle kullandığımız güvenlik yazılımlarını sürekli güncel tutmalı ve tehlikelere davetiye göndermemeliyiz. Neredeyse her antivirüs programı güncelleme desteği sunmaktadır.

BIOS Güncellemesi Yapmalı Mıyım?

BIOS güncellemesi yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle bu işlemi yapmanın bazı riskleri olduğunu bilmelisiniz. BIOS güncellemesi yanlış yapıldığında, bilgisayarınızın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Ancak, BIOS güncellemesi yapmanın bazı faydaları da vardır. Güncellemeler, sistem performansını artırabilir, yeni işletim sistemlerine uyumluluk sağlayabilir ve güvenlik açıklarını düzeltebilir.

Eğer bilgisayarınızın performansından veya uyumluluk sorunlarından şikayetçiyseniz ve BIOS güncellemesi yapmanın sorunlarınızı çözebileceğini düşünüyorsanız, güncelleme yapmadan önce mutlaka tüm verilerinizi yedekleyin ve güncellemenin doğru sürümünü indirin.

Ayrıca, BIOS güncellemesi yaparken kesinlikle elektrik kesintisi yaşanmayacak şekilde bir elektrik kaynağı kullanın ve güncellemeyi yavaş ve dikkatli bir şekilde yapın.

Sonuç olarak, BIOS güncellemesi yapmak birçok fayda sağlayabilir ancak bu işlemi yapmadan önce riskleri de dikkate almanız gerektiğini unutmayın.