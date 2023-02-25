Son dönemlerin en popüler hobi ve mesleklerinden biri olan yazılım, birçok kişi tarafından geleceğin mesleği olarak görülüyor. Öyle ki şu an için birçok öğrenci bu tarz bölümleri üniversite tercihi yaparken dikkat alıyor. Biz de sizler için yazılım için laptop tavsiyelerini derledik. Hiç şüphesiz masaüstü bilgisayarlar yazılım için iyi olsa da üniversite gibi yerlerde taşıma kapasitesinden dolayı iyi olmuyor. Bu sebepten ötürü birçok öğrenci laptop almayı tercih ediyor. Peki, lafı fazla uzatmadan isterseniz yazılım için laptop tavsiyelerine birlikte bakalım.

Yazılım İçin Laptop Tavsiyeleri

Hp Victus Gaming Laptop 15-FA0002NT

Dell Gaming G15 5520

Lenovo Ideapad Gaming 3

Acer Nitro 5

Dell Gaming G15 5511

Monster Abra A5 V19.1.6

Hp Victus Gaming Laptop 15-FA0002NT

Bilgisayar denilince akla gelen markalardan biri olan HP, adeta canavar bir laptop ile karşımıza geliyor. Öyle ki 12. nesi işlemcisi ve 24 MB cache sağlayan cihaz 4.7 GHz işlemci hızı bulunduruyor. Yüksek seviye harici ekran kartı bulunduran laptop tasarım ve oyun içinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

İşlemci: i7 12. nesil

i7 12. nesil RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: RTX 3050 Tİ

RTX 3050 Tİ Depolama: 1 TB SSD

Dell Gaming G15 5520

Dell markası karşımıza güçlü bir ekran ile geliyor. Öyle ki 120 Hz yenileme hızı ve 3050 Ti ekran kartı sunan cihaz, 4 GB ekran kartı RAM’i ve 16 GB DDR5 RAM ile karşımıza geliyor.

İşlemci: i7 12. nesil

i7 12. nesil RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: RTX 3050 Tİ

RTX 3050 Tİ Depolama: 1 TB SSD

Lenovo Ideapad Gaming 3

Herkes için bilgisayar üreten marka Lenova 11. nesil masaüstü işlemcisi ile karşımıza geliyor. ayrıca 32 GB RAM ve yeterli düzeyde olan GTX1650 ekran kartını da pas geçmemek gerek.

İşlemci: i5 11. nesil

i5 11. nesil RAM: 32 GB

32 GB Ekran kartı: GTX 1650

GTX 1650 Depolama: 1 TB SSD

Acer Nitro 5

Hayatımızda bulunan ve ara ara kendinden söz ettiren Acer, Nitro 5 modeli ile çok fazla konuşuldu. 1 TB SSD i5 12. nesil masaüstü işlemci bu canavarın en önemli özellikleri arasında bulunuyor.

İşlemci: i5 12. nesil

i5 12. nesil RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: RTX 3050

RTX 3050 Depolama: 1 TB SSD

Dell Gaming G15 5511

Dell Gaming G15 şık tasarımıyla kendini bir oyun bilgisayarı olduğunu bilmezken yazılım için de en iyi laptop tavsiyeleri arasında yer alıyor.

İşlemci: i5 11. nesil

i5 11. nesil RAM: 32 GB

32 GB Ekran kartı: RTX 3050

RTX 3050 Depolama: 1 TB SSD

Monster Abra A5 V19.1.6

Monster gerçekten de son yıllarda isminden oldukça fazla söz ettiriyor. Başarılı bilgisayarlar üreten Monster tam bir fiyat performans ürünüdür.

İşlemci: i5 12. nesil

i5 12. nesil RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: GTX 1650

GTX 1650 Depolama: 1 TB SSD

Sizler için yazılım meraklılarına özel laptop modellerini derledik. Peki, sizler bu listedeki cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.