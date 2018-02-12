PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - PUBG

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ya da kısa adıyla PUBG’nin mobil sürümü Tencent Mobile Games imzasını taşıyor. Bluehole’un Tencent işbirliği ile mobil platforma taşınan popüler online hayatta kalma oyunu gerek görsel açıdan gerekse de oynanış açısından tatmin edici seviyede. PUBG hayranıysanız, iOS cihazınıza ücretsiz indirip hemen oynamaya başlayın derim.

YouTuber’ların, profesyonel oyuncuların, sıradan oyuncuların kısacası herkesin ilgisini çeken online hayatta kalma oyunu PUBG’nin mobil sürümü Tencent tarafından geliştirilmiş. iOS tarafında ücretsiz olarak yayınlanan, iPhone ve iPad’de oynanabilen oyun, çok kaliteli grafikler sunuyor. Cihazın donanımını zorlayacak derecede üst seviye görsel çizgileri ile karşı karşıyayız. Oynanışa geçtiğimizde de aynı kalite bizleri karşılıyor. Hayatta kalma mücadelesi veren karakterlerin modellemeleri, hareketleri, patlama efektleri, silah sesleri, haritaların detayı, oyunda dikkat çeken her şey dört dörtlük.

Oyunu bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse; Yaşam izlerinin olmadığı, terk edilmiş evlerle dolu yerlerde tüm oyuncular tek sağ kalan olmak için mücadele ediyor. Herkes oyuna silahsız olarak, eşit şartlarda başlıyor. Sınırlı sayıda silah ve ekipmanlar gizli yerlerde. Oyuncular hayatta kalma şanslarını artırmak için silah arayışına girerken ellerini de çabuk tutmak zorundalar. Çünkü zaman ilerledikçe savaş alanı da daralıyor ve kalan oyuncuların sağlık durumu giderek düşmeye başlıyor.