Don't Look Up, Netflix'in En Çok İzlenen Filmleri Listesine Girdi

Don't Look Up, Netflix isimli dijital yayın platformunda oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Böylece Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerin yer aldığı film, Netflix'in en çok izlenen filmleri arasına girmeyi başardı.

Don't Look Up, Netflix Platformunda Rekor Kırdı

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Don't Look Up, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Komedi, dram ve bilim kurgu ögelerine sahip olan film, dünyanın dört bir yanındaki izleyiciye çok kısa bir süre içinde ulaşmayı başardı.

Don't Look Up isimli yapım, popüler dijital yayın hizmetinde yeni bir izlenme rekoru kırdı. Film, 27 Aralık - 2 Ocak haftasında dünya genelinde 152.29 milyon saat izlenerek oldukça büyük bir başarı elde etti.

Çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilen film, yayımlandıktan kısa süre sonra 111 milyon saatten fazla izleneerek 94 ülkede ilk 10'a girmeyi başarmıştı. Filmin yönetmenliğini üstlenen Adam McKay, Don't Look Up'ın elde ettiği başarıya şaşırdığını ifade etti.

Başrol oyuncu kadrosunda Lawrence ve DiCaprio gibi oyuncuların yer aldığı Don't Look Up, Bird Box ve Red Notice'den sonra tüm zamanların en çok izlenen 3. Netflix filmi oldu. Büyük bir popülerliğe ulaşan yapımın ilk 28 gün içerisinde her iki filmi de geçerek tüm zamanların en çok izlenen filmi olacağı tahmin ediliyor.

Don't Look Up Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

Dr. Randall Mindy ve Kate Dibiasky isimli iki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanları uyarmaya çalışır ancak hiç kimse onları umursamaz. Başarılı yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Don't Look Up Oyuncuları

Jennifer Lawrence (Kate Dibiasky)

Leonardo DiCaprio (Dr. Randall Mindy)

Timothée Chalamet (Yule)

Melanie Lynskey (June Mindy)

Jonah Hill (Jason Orleon)

Cate Blanchett (Brie Evantee)

Meryl Streep (Janie Orlean)

Ariana Grande (Riley Bina)

Ron Perlman (Colonel Ben Drask)

Mark Rylance (Peter Isherwell)

Michael Chiklis (Dan Pawketty)

Tyler Perry (Jack Bremmer)

Kid Cudi (Chello)

Paul Guilfoyle (General Themes)

Himesh Patel (Philip)

Rob Morgan (Dr. Clayton 'Teddy' Oglethorpe)

Robert Joy

Meghan Leathers

