Tomb Raider 2 filminin adı ortaya çıktı. Yönetmen Misha Green, yaptığı açıklama ile son yaşanan gelişmeleri paylaştı. Detaylar haberimizde.

Şu zamanda Monster Hunter, Mortal Kombat, Resident Evil, Uncharted ve The Last of Us dizileri ve filmleri daha çok planda olsa da, bir süredir yeni bir haberini alamadığımız bir de yeni Tomb Raider filmi var.

Oyun serisinin sil baştan alınması sonrasında, yeni Tomb Raider filmi 2018 yılı içerisinde vizyona girmişti. Lara Croft karakterinin bu defa Alicia Vikander tarafından canlandırıldığı filmde, Tomb Raider (2013) ve Rise of the Tomb Raider oyunlarının bir araya getirildiği bir senaryo ile karşımıza çıkılmıştı. Birdenbire ortadan kaybolan babasının halen hayatta olup olmadığının cevabı arayan Lara, babasının en son görüldüğü Japonya açıklarındaki gizemli bir adaya geliyor ve bütün macera da bu şekilde başlıyordu.

Beklenen başarıyı sağlanamamış olsa da, finali itibarıyla bir devam filminin geleceğini öğrenmiştik. Geçtiğimiz sene içerisinde çekimlerine başlanacak olan filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor. İlk başta 19 Mart 2021 tarihine vizyona gireceği söylenmiş olsa da, sonradan COVID-19 nedeniyle ertelenmişti.

Bildiğiniz gibi devam filminin yönetmenliği için Free Fire, High-Rise, A Field in England, Sightseers ve Kill List ile tanıdığımız Ben Wheatly ile anlaşılmış olsa da, geçtiğimiz aylarda Misha Green bayrağı devralmıştı.

Tomb Raider 2 Filminin Adı Ne Olacak?

Uzun süreli bir sessizliğin ardından Tomb Raider 2 filmi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Misha Green, çekimlere daha epey bir zaman olduğunu ama bizlere sunulacak olan senaryonun ilk taslağının hazır olduğunu müjdeledi. Henüz filmin nihai ismi resmiyet kazanmış değil ama yapılan paylaşıma bakılırsa, şimdilik Tomb Raider: Obsidian olarak bahsedebiliriz.

Still a long journey to production. Title's not even approved. 🤫😜

But first draft finished!!! 🎉🥳🎊 #TombRaider pic.twitter.com/wrKVUubM6I — Misha Green (@MishaGreen) May 14, 2021

Senaryosu Amy Jump tarafından yazılan Tomb Raider 2 filmi için şu anlık çoğu şey belirsiz. Kimlerin rol alacağına ve ne zaman vizyona gireceğine dair detaylar hakkında net bir şey söylenemiyor ama önceki yaşanan gelişmelere bakacak olursak, Shadow of the Tomb Raider oyununun hikayesine dayandırılacak. Lara Croft rolünde ise yine Alicia Vikander olacak.