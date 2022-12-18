Amazon'dan Tomb Raider Oyunu Geliyor

Oyun dünyasının belki de en ikonik karakterlerinden biri olan Tomb Raider, uzun süren bir aranın ardından Amazon desteğiyle birlikte geri dönüyor. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen yeni oyunun yayın haklarını Amazon satın aldı.

Şu an en güçlü oyun motorları arasında gösterilen Unreal Engine 5 ile geliştirilecek olan Tomb Raider oyunu, serinin geleceği için büyük umut vadediyor. Amazon, Tomb Raider oyununa yüksek bütçe ayıracak.

İşte Amazon'un Tomb Raider Oyunu Hakkında İlk Detaylar

Geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesaplarından sıradaki Tomb Raider oyunu hakkında önemli detaylar paylaşan Amazon, oyuncuları sevindirecek bazı haberler verdi. Klasik hazine avı hikayesinin eşsiz mekan tasarımlarıyla ve oynanışla bir harmanlayan efsanevi seri, özüne dönüyor.

Geliştirici firmanın stüdyo başkanı Scot Amos Tomb Raider oyunu hakkında yaptığı açıklamada, ”Amazon Games ile bir Lara Croft evreninin yaratıcı vizyonunu, tutkularını ve değerlerini çeşitli olasılıklarda paylaşan bir ekip bulduk. Bugüne kadarki en büyük ve en iyi Tomb Raider oyununu inşa etmeye başlayarak bu yeni yolu birlikte inşa etmeye hevesliyiz.” sözlerine yer verdi.

Oyunun hikaye tarafından ise yenileme yapılmayacağı, son çıkan Tomb Raider oyunlarındaki Lara Croft'un hikayesinin devam ettirileceği açıklandı. Ayrıca Tomb Raider oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde God of War ve Warhammer: 40.000 gibi seriler için beyaz perde uyarlamaları çekeceğini duyuran Amazon'un oyun sektörüne olan yatırımları devam edecek gibi duruyor.