Shadow of the Tomb Raider PS5 ve Xbox Series Güncellemesi Yayınlandı

Shadow of the Tomb Raider PS5 ve Xbox Series güncellemesine kavuştu. Diğer bir deyişle, oyunu artık yüksek kaliteli bir şekilde oynayabileceksiniz. Detaylar haberimizde.

Oyun sektörünün en uzun soluklu serilerinden olan Tomb Raider, bildiğiniz gibi uzun zamandır sessizliğini koruyor. Bu yıl yirmi beşinci yıl dönümü olmasına rağmen, henüz sıradaki oyun hakkında herhangi bir duyuru ile karşılaşmış değil. İlk oyunun 25 Ekim 1996 yılında satışa sunulmuş olduğunu düşünecek olursak, muhtemelen o zamanlarda güzel bir sürpriz ile karşılaşabiliriz.

Öte yandan, serinin şimdilik son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider 2018 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Lara Croft karakterinin acemi bir maceracıdan deneyimli bir mezar baskıncısına dönüştüğü üçlemenin son halkası olan bu oyun, merakla beklenen yeni nesil güncellemesine de sonunda kavuştu.

Shadow of the Tomb Raider PS5 ve Xbox Series Güncellemesi Detayları

2.01 versiyonlu güncelleme PlayStation 5 ve Xbox Series için yayınlandı. Bildiğiniz gibi Shadow of the Tomb Raider, Xbox Series tarafında halihazırda FPS Boost özelliğini destekleyen oyunların arasında yer alıyor. Bu özellik sayesinde kare hızının artması ile son derece akıcı bir deneyim sunuluyor. Yeni nesil güncellemesi sonrasında ise artık her iki konsolda da 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında oynayabilmek mümkün oluyor.

Shadow of the Tomb Raider Konusu

Lara Croft, ölen babası ile bir bağlantısı olan Maya eseri The Key of Chak Chel için Latin Amerika topraklarında araştırma yapmaya başlıyor. Ne var ki bu yolda yalnız değil. Çünkü, Rise of the Tomb Raider oyununda tanıdığımız Trinity örgütü de aynı eserin peşindedir. Hatta Silver Box of Ix Chel ile birleştirerek dünyayı yeniden yapılandıracak olan Kukulkan'ı çağırmak amacında olacaklar. Örgütten önce The Key of Chak Chel'e ulaşan Lara Croft, Maya kıyameti olarak nitelendirilen büyük bir felaketler zincirinin tetiklenmesine neden oluyor. Zamana hem de Trinity örgütüne karşı yarışa gireceğimiz senaryo boyunca, Trinity örgütünden önce Silver Box of Ix Chel'e ulaşmaya çalışıyoruz.