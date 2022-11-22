Tasarımcılar İçin Ücretsiz Eskiz Hazırlama Programları

Ücretsiz eskiz hazırlama programları sayesinde herhangi bir ücret ödemeden eskiz çizimleri yapabilirsiniz. Peki, eskiz hazırlayabilmenize imkân tanıyan programlar neler? Bu yazıda alanında oldukça başarılı hizmetleri bir arada topladık.

Tasarımcılar için ücretsiz kullanılabilen çeşitli çizim programları bulunuyor. Bu hizmetler, ödeme yapılmasına gerek kalmadan dijital ortamda çeşitli çizimler yapılabilmesine olanak tanıyor. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı eskiz yazılımları yer alıyor.

Ücretsiz Eskiz Hazırlama Programları Listesi

Pencil

Mockup Builder

Lumzy

Gliffy

MockFlow

Frame Box

GIMP

Krita

FireAlpaca

Sketchpad

Yukarıda tasarımcılar için ücretsiz çizim programları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda grafik tablet satın almak istiyorsanız çizim tableti önerileri listemizi inceleyebilirsiniz.

Pencil

Mozilla Firefox eklenti desteğinin yer aldığı açık kaynak kodlu eskiz hazırlama programı Pencil Windows, Mac ve Linux platformlarında da yer alıyor. Dünya çapında çok popüler bir hizmet olan Pencil'da başarılı bir arayüz bulunuyor.

Mevcut gelen kütüphanelere ek olarak hem hizmetin sitesinde sunulan kütüphaneleri hem de kendi hazırladığınız kütüphanenizi de aktarabileceğiniz, ücretli benzer versiyonlardaki tüm özellikleri destekleyen eşsiz bir program.

Sol bölümde şablonlar, sağ bölümde ise çalışma alanından ibaret olan program, basit, hızlı ve etkili çalışmalar yapabilmeniz için tüm özelliklerini ücretsiz olarak kullanımınıza sunuyor.

Mockup Builder

Favori ikinci program olan Mockup Builder hem bilgisayarınıza yüklenebilir hem de web tarayıcınız üzerinden ulaşabileceğiniz özellikleri bol bir program. Çok sayıda örnek şablon yüklü olarak geliyor ve mobil cihazlar içinde arayüz araçları sunuyor.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan Mockuo Builder ön izleme seçeneği, çalışmanızın çıktısını almanız için sunduğu çeşitlilik, aynı ekranda birden çok çalışma alanı yaratabilme gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Lumzy

Ücretsiz bir örnek tasarım hazırlama servisi. Web tarayıcınız üzerinde çalışıyor ve kütüphanesinde çok sayıda şablonun yer alması sayesinde hızlıca gelişmiş arayüzler oluşturabilmenizi sağlıyor.

Programın en önemli özellikleri arasında Standart, Windows ve Mac arayüzü seçimlerinin yapılabilmesine imkân sunmasıdır. Bu sayede hazırladığınız çalışmanızı hangi platformda ise ona uygun ayarlamış oluyorsunuz.

Gliffy

Sahip olduğu kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Gliffy, Lumzy servisinin ücretli bir versiyonu diyebiliriz. Ama web üzerinde çalışan bu yeni servisini tanıtım amacıyla geçici bir süreliğine tüm özelliklerini kullanmanıza izin veriliyor.

Kayıt olursanız yaptığınız çalışmaların çıktılarını alabilir, takımınızdaki diğer kişilerle paylaşabilir ve çok sayıda kütüphane dosyası ve yüzlerce hazır şablonundan ilham alabilirsiniz. Modern bir web tarayıcıya sahip olmanız yeterli.

MockFlow

Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen MockFlow hizmetinin web sürümü de bulunuyor. Programın farklı çok sayıda hazır şablona sahip olması, biraz koyu renkli bir arayüz üzerinde tüm işlemlerinizi kolayca yapabilmenizi sağlıyor.

Denemek amacıyla Google hesabınızla da giriş yapabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer hizmetin sundudğu özellikleri beğenirseniz ücretli versiyonu satın alabilirsiniz. Böylelikle ücretli sürümündeki tüm özellikleri herhangi bir sınır olmaksızın kullanabilirsiniz.

Frame Box

Frame Box, web tarayıcınız üzerinden çalışıyor. Bu sayede herhangi bir indirme işlemine gerek kalmadan çeşitli çizimler yapabilirsiniz. Başarılı bir hizmet olan Frame Box'ta kutu, metin, bağlantı, buton dahil olmak üzere pek çok araç mevcut. Hazırladığınız çalışmanın bir bağlantısını alabilir ve diğer kişilere gönderebilirsiniz.

GIMP

Tasarımcılar için ücretsiz çizim programları arasında GIMP de yer alıyor. Fotoğraf düzenleme işlemlerinin yanı sıra çizimler yapılabilmesine de imkân tanıyan GIMP'te çeşitli araçlar bulunuyor. Dünya çapında büyük bir popülerlik elde eden açık kaynak kodlu yazılım, çok başarılı bir arayüze sahip.

Krita

Sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde basit bir kullanım sunan Krita'yı kullanarak çeşitli çizimler yapabilirsiniz. Çeşitli fırçaların yer aldığı program görselleri kırpma, döndürme, yeniden boyutlandırma dahil olmak üzere çeşitli seçenekler de sunuyor. Açık kanyak kodlu programda koyu ve açık temalar mevcut.

FireAlpaca

Hem Windows hem de Mac ile uyumlu olan FireAlpaca, çok başarılı bir çizim programıdır. Hizmet üzerinden çizimler oluşturabilmenizi sağlayan basit araçlar bulunuyor. Bu araçlara kolayca erişebilir ve pratik bir şekilde çizimler hazırlayabilirsiniz.

Sketchpad

Pek çok fırçaya sahip olan Sketchpad üzerinden çok pratik bir şekilde çizimler yapabilirsiniz. Web sürümünün yer aldığı hizmeti kullanmak için herhangi bir indirme işlemi yapmanıza gerek yok. Bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı aracılığıyla kullanabileceğiniz Sketchpad'de çok sayıda çıkartma, yazı tipi ve şekil bulunuyor.

Bu yazıda ücretsiz olarak sunulan eskiz hazırlama programları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları listesine de göz atabilirsiniz.