Telegram benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için birbirinden başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan uygulamalardan birini cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak 2013 yılında kullanıma sunulan Telegram, şu anda dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulamada kullanım deneyimini iyileştiren pek çok özellik bulunuyor.

Herhangi bir nedenden ötürü Telegram'ı kullanmaya devam etmek istemiyor olabilirsiniz. Telegram yerine kullanılabilecek çeşitli hizmetler bulunuyor. Peki, Telegram gibi uygulamalar neler? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce Telegram hesap silme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Telegram Benzeri Uygulamalar Listesi

WhatsApp

Signal

Viber

BiP

Skype

Discord

Threema

WeChat

Facebook Messenger

Yukarıda Telegram tarzı uygulamalar listesi bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca az bilinen güzel uygulamalar listemize de göz atabilir ve yeni uygulamalar keşfedebilirsiniz.

WhatsApp

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan WhatsApp, yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza attı. Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli iletişim seçenekleri de bulunuyor.

Koyu mod desteğine sahip olan uygulamada grup sohbet desteği mevcut. Kullanıcıların ses kaydı gönderebilmesine olanak tanıyan WhatsApp'ta medya dosyalarının yalnızca bir kez görüntülenebilmesini sağlayan bir özellik de yer alıyor. Uygulamada ayrıca uçtan uca şifreleme desteği bulunuyor.

Signal

Gizlilik ve güvenlik konularında ön plana çıkan Signal, uçtan uca şifreleme teknolojisini destekliyor. Açık kaynak kodlu mesajlaşma uygulamasında ister mesajlaşarak isterseniz görüntülü veya sesli olarak diğer kullanıcılar ile iletişim kurabilirsiniz.

Karanlık tema desteğinin yer aldığı uygulamada birden fazla kişi ile aynı anda görüntülü olarak iletişim kurma imkânına sahipsiniz. Signal üzerinden belge, çıkartma, GIF, ses kaydı, video, görsel ve emoji gönderebilirsiniz.

Viber

Telegram alternatifi uygulamalar arasında yer alan Viber, arkadaşlarınızla veya ailenizle kolayca iletişim kurabilmenize imkân tanıyor. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü görüşme desteği de yer alıyor.

Uçtan uca şifreleme desteği sayesinde güvenli bir iletişim imkânı sunan uygulamada GIF, çıkartma, ses kaydı, emoji, belge, görsel ve video gönderebilirsiniz.

BiP

15 kişiye kadar görüntülü ve sesli sohbet desteği sunan BiP uygulaması aracılığı ile diğer kullanıcılara doküman, fotoğraf, sesli mesaj, video ve konum gönderebilmeniz mümkün. Uygulamada Kaybolan Mesaj özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde gönderdiğiniz fotoğraf ve mesaj okunduktan sonra otomatik olarak silinir.

Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken BiP'te acil çağrı merkezleri ile iletişime geçmenizi sağlayan Acil Durum butonu mevcut. Popüler uygulamada çeviri özelliği de bulunuyor.

Skype

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan Skype üzerinden diğer kullanıcılarla mesajlaşabilir, sesli ya da görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamada ses kaydı, fotoğraf, emoji, dosya, çıkartma ve video gönderme imkânına sahipsiniz.

Bir milyarı aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Skype'ı mobil cihazların yanı sıra bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. Hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Skype nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Discord

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Discord'da diğer kullanıcılarla ister mesajlaşabilir isterseniz görüntülü ya da sesli arama yapabilirsiniz. Kullanıcıların ekran paylaşımı yapabilmesine imkân tanıyan hizmette sunucu desteği bulunuyor. İster kendi sunucunuzu oluşturabilir isterseniz diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan bir sunucuya katılabilirsiniz.

Sunucularda çeşitli kanallar oluşturulabiliyor. Sohbet uygulaması için geliştirilen çok sayıda bot bulunuyor. Bunlar arasında uygulama üzerinden müzik dinlenebilmesini sağlayan botlar da yer alıyor. Discord, müzik botu ekleme işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor.

Threema

Threema, en güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Açık kaynak kodlu uygulamada mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşmeler uçtan uca şifreleme teknolojisini destekliyor. Şifreleme için açık kaynak NaCl kriptografi kütüphanesini kullanan hizmet güvenli bir iletişim imkânı sunuyor.

Telegram benzeri uygulamalar arasında yer alan hizmetteki anket özelliği sayesinde çeşitli anketler hazırlayabilirsiniz. Karanlık tema desteğinin yer aldığı hizmette grup oluşturabilir ya da diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan bir gruba katılabilirsiniz.

WeChat

Çıkartma desteğine sahip olan WeChat üzerinden 9 kişiye kadar görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Görüntülü görüşmenin yanı sıra mesajlaşma ve sesli arama desteğine de sahip olan uygulama üzerinden gerçek zamanlı konum gönderebilme imkânına sahipsiniz.

Dünya çapında oldukça popüler bir hizmet olan WeChat'te 500 kişiye kadar grup sohbeti destekliyor. Durum özelliğine sahip olan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Facebook Messenger

Facebook Messenger, popüler sosyal medya platformu Facebook'taki hesabınızda ekli olan kişiler ile iletişim kurabilmenize imkân tanıyor. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmette mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli arama özellikleri bulunuyor.

Karanlık mod desteği sunan uygulamada emoji, çıkartma ve GIF'ler sayesinde mesaj yazmadan kendinizi ifade edebilirsiniz. Dosya, fotoğraf, ses kaydı ve video gönderme imkânı sunan Facebook Messenger'da konum paylaşma işlevi de yer alıyor.

Bu yazıda Telegram benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.