Türkiye 2020 Yılında Neler İndirdi? - Tamindir 2020 Trendleri

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen indirme ve teknoloji sitesi Tamindir.com, 2020 yılı içerisinde yine on milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Sitemizi ziyaret edenlerin tercihlerini ise Tamindir 2020 Trendleri infografiği le sizlerle buluşturmak istedik.

Öncelikle, bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan siz takipçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Hoşlanacağınız, işinize yarayacak içerikler üretmek bizlere de büyük keyif verdi, veriyor. Sitemizde yer alan yazılımlar için geçtiğimiz senelerde 1 milyar indirme sayısı elde etmiş ve bir dönüm noktasını geride bırakmıştık. Bu sene bu sayıya milyonlarca indirme sayısını daha ekledik. Bu da Tamindir'in sektörün nabzını tuttuğunu, Türk internet kullanıcıları tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor.

2020 Tamindir İndirme Trendleri ile bu sene Tamindir kullanıcılarının hangi uygulamaları, hangi yazılımları en çok indirdiğini, en çok hangi teknoloji haberlerini okuduğunu, hangi videoları en çok seyrettiğini paylaşacağız.

Sitemiz Tamindir.com üzerinde elde ettiğimiz veriler ile hazırladığımız raporumuz Türk internet kullanıcılarının hangi yazılı içeriklere, hangi görsel içeriklere ve hangi yazılımlara ilgi gösterdiğine ışık tutuyor. Ayrıca masaüstü ve mobil kullanıcıların dağılımı da ortaya çıkmakta. Bu raporumuz hem yazılım ve uygulama geliştiricilerine, hem de içerik üreticilere yol gösterecektir. Lafı fazla uzatmadan "Tamindir 2020 Trendleri" infografiğine göz atalım:

Tamindir 2020 Trendleri İnfografiği