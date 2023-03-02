Video Alt Yazı Nasıl Eklenir?

Video çıktığı günden bugüne birçok kişi tarafından sevilerek çekilmekte veya izlenmekte. Birçok kişi oluşturduğu videolara altyazı eklemektedir. Bu sayede birçok insana ulaşılabilmektedir. Bizler de sizler için video altyazı ekleme işlemini anlatıyoruz? Bu sayede birçok insana ulaşabilirsiniz. Peki, bu işlem nasıl yapılıyor? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Video Alt Yazı Ekleme Nasıl Yapılır?

İlk olarak çektiğiniz veya altyazı eklemek istediğiniz dosyayı açın.

Daha sonra TikTok uygulamasını cihazınıza kurun.

Yeni bir video ekleyin.

Bir süre bekleyin.

Düzenleme kısmında bulunan; "Başlıklar" seçeneğine tıklayın.

Video'nuza hangi dilde alt yazı eklemek istediğinizi seçin.

Sağ yukarıda bulunan; "Kaydet" seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra basit bir şekilde videoya alt yazı eklemiş olacaksınız. Bu işlemi yaptıktan sonra TikTok videosunu indirebilirsiniz. Hatta TikTok filigransız video indirme işlemi yaparak video içinde bulunan filigranı kaldırabilirsiniz.

Video Alt Yazı Ekleme Programları

Aegisub

Handbreak

YouTube Studio

Aegisub

Video alt yazı eklemede başarılı olan programlardan biri de Aegisub'dır. Öyle ki basit bir arayüzüne sahip olan program sayesinde birçok videoyu hızlı bir şekilde alt yazı ekleyebilirsiniz. Ancak bu programlarda alt yazıyı kendiniz oluşturmanız gerekiyor.

Video içinde bulunan sesle birlikte hareket eden bir alt yazı istiyorsanız Handbreak mutlaka kullanmanız gereken programlardan biridir. Öyle ki videolara altyazı eklemekte oldukça başarılı olan program kolay bir kullanıma da sahiptir.

YouTube Studio

Video alt yazı eklemek için en iyi araçlardan biri olan YouTube Studio program kullanmadan alt yazı ekleyeceğiniz uygulamalar arasında yer alıyor. Ancak burada yaptığınız alt yazı sadece YouTube platformu üzerinde geçerli oluyor.

Bu içeriğimizde sizler için en basit bir şekilde videolarınıza alt yazı eklemeyi gösterdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca siyah beyaz video renklendirme nasıl yapılır? Meraklıları içeriğimize göz atabilir.