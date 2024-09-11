Virüsten Korunmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken Konular

Virüsten korunma yolları sayesinde bilgisayarınızın ve kişisel bilgilerinizin güvende kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde verilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Böylece bilgisayar veya mobil cihazı güvenli şekilde kullanabilirsiniz.

Bu rehberde bilgisayar virüsünden korunma yöntemlerinin neler olduğunu sıraladık. Dijital ortamda güvenliğin artmasına yardım eden yöntemlere geçmeden önce bilgisayar virüsünün belirtilerine bir göz atalım.

Bilgisayar Virüsünün Belirtileri Neler?

Bilgisayarın yavaşlaması

Bilgisayarın sık sık çökmesi

Aşırı disk kullanımı

Artan ağ trafiği

Bilgisayar boştayken bile aşırı ısınması

Yüksek işlemci kullanımı

Programların ve oyunların düzgün çalışmaması

PC'nin kendi kendine yeniden başlaması

Antivirüsün devre dışı kalması

Web tarayıcısının ayarlarında değişiklikler

Bilgisayar virüsünün belirtileri arasında bilgisayarın yavaşlaması, bilgisayarın sık sık çökmesi, aşırı disk kullanımı, antivirüsün devre dışı kalması, yüksek işlemci kullanımı dahil olmak üzere pek çok işaret bulunuyor. Peki, telefonu ve bilgisayarı virüsten korumak için ne yapılmalı?

Virüsten Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Güvenmediğiniz e-posta eklerini açmayın.

Güvenmediğiniz bağlantılara tıklamayın.

Güncel antivirüs programı kullanın.

Güvenlik Duvarı kullanın.

İşletim sistemini ve uygulamaları düzenli olarak güncelleyin.

Güvenmediğiniz tarayıcı eklentilerini kullanmayın.

Güvenli olmayan DNS'leri kullanmayın.

Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanmayın.

Güvenmediğiniz E-Posta Eklerini Açmayın

E-postalar virüslerin yayılması için bilinen en yaygın saldırı yöntemidir. Gelen kutunuzda çeşitli firmalardan gelen mailler gibi gözüken ve e-posta eki içeren bu postalara dikkat etmezseniz virüs yemeniz kaçınılmaz olacaktır.

Örneğin resmî e-posta adresiymiş gibi görünmesi için adresin sonuna fazladan harf veya rakam eklenebiliyor. İlk bakışta ayırt etmesi zor olan bu sahte e-postalar bilgisayara ve mobil cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşmasına yol açabiliyor.

Zararlı e-postalardan korunmak için e-postanın kim tarafından gönderildiğine dikkat etmeli, şüphelendiğiniz e-postaları asla açmamalısınız.

Güvenmediğiniz Bağlantılara Tıklamayın

Bilgisayar virüsünden korunma yöntemleri arasında güvenilmeyen bağlantılara tıklamamak da yer alıyor. Şüpheli ve güvenilmeyen bağlantılar, bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılımlar inmesine yol açabilir.

Söz konusu bağlantılar nedeniyle oltalama (phishing) saldırısına da maruz kalabilirsiniz. Bilgisayar korsanları, sahte web siteleri oluşturarak hesap parolasını, finansal bilgileri ve kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayabiliyor. Bu tarz bağlantılar, genellikle gerçek gibi görünen ama aslında sahte olan web sitelerine yönlendirebilir.

Dolayısıyla gün içerisinde tanımadığınız kişilerden gelen e-posta ve SMS'lerdeki bağlantılara tıklamayın. Ayrıca internette güvenmediğiniz kişilerin paylaştığı ve şüpheli görünen bağlantılara da tıklamamanız gerekiyor.

Güncel Antivirüs Programı Kullanın

Bilgisayar virüslerinden korunmak için alınabilecek en iyi önlemler arasında antivirüs programları kullanmak yer alıyor. Çevrim içi ortamda güvende kalınmasını sağlayan antivirüsler siber saldırılara karşı verileri korur. Ayrıca kullanıcıları şüpheli web sitelerine ve dosyalara karşı da uyarır.

Antivirüs ile kapsamlı bir tarama yaparak sistemde zararlı yazılım olup olmadığını kolayca öğrenebilir, eğer kötü amaçlı yazılım varsa temizleyebilirsiniz.

Güvenlik Duvarı Kullanın

Antivirüsün yanında Güvenlik Duvarı da kullanmak büyük bir öneme sahip. Bilgisayarınızda Güvenlik Duvarı'nı etkinleştirerek sistemi dış tehditlere karşı koruyabilirsiniz.

İşletim Sistemini ve Uygulamaları Düzenli Olarak Güncelleyin

İşletim sistemleri ve uygulamalar için yayınlanan bazı güncellemeler, tespit edilen güvenlik açıklarını kapatıyor. Dolayısıyla hem işletim sistemini hem de uygulamaları güncel kullanmak oldukça önemlidir.

Güvenmediğiniz Tarayıcı Eklentilerini Kullanmayın

Günümüzde çok fazla sayıda tarayıcı eklentisi bulunuyor. Bunların bir kısmı bilgileri ele geçirmek için tasarlanmış olabiliyor. Bu da önemli bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla yalnızca güvendiğiniz eklentileri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Güvenli Olmayan DNS'leri Kullanmayın

Güvenli olmayan DNS kullanmak, sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmasına yol açabilir. Zararlı yazılım riskinin yanı sıra bazı gizlilik problemleri, güvenlik açıkları ve hatta web sitelerin yavaş yüklenmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle güvenilir DNS sunucularını kullanmak büyük bir öneme sahiptir.

Herkese Açık Wi-Fi Ağlarına Bağlanmayın

Herkese açık Wi-Fi ağına bağlanmak bazı riskler taşıyor. Kötü niyetli kişiler, bu ağdaki kişilerin hassas verilerini çalabilir ve hatta sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmasını sağlayabilir. VPN programları kullanarak internet trafiğini şifreleyebilir ve ek güvenlik katmanı oluşturarak verilerinizi koruyabilirsiniz.