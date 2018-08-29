WhatsApp Hesap Bilgileri Nasıl İndirilir?

Son zamanların en çok konuşulan konuların başında kişisel verilerin gizliliği geliyor. Birçok firma, kullanıcılarına kişisel verilerin korunması kanunu için bilgilendirme ve onay seçeneği sunuyor. Dünya devlerinden Apple, kullanıcıların hesap bilgilerini indirmesine olanak tanırken başka bir hamle de WhatsApp’tan geldi. Artık WhatsApp kullanıcıları da hesap bilgilerinin yer aldığı raporu indirebiliyorlar. Bu rehberimizde, WhatsApp’ta hesap bilgileri nasıl indirilir? Sizlere anlatıyoruz.

WhatsApp’ta Hesap Bilgileri Nasıl İndirilir?

WhatsApp uygulamasında hesap bilgilerinizi talep ettiğinizde, bu raporda hesabınızdaki bilgiler ve ayarlar yer alıyor. Sohbet geçmişlerinizin bu raporda yer almadığını belirtelim.

WhatsApp hesap bilgilerinizi indirmek için Ayarlar > Hesap adımlarını izliyoruz.

Açılan ekranda Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneğine tıklıyoruz.

Son olarak da Raporu Talep Et butonuna tıklıyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. WhatsApp hesap bilgilerinizin yer aldığı rapor, ortalama 3 gün içinde hazırlanarak sizlere bildirim gönderiliyor. Bu raporu ise birkaç hafta boyunca indirebiliyorsunuz.

Hesap bilgilerinizi talep ettikten sonra; numaranızı değiştirdiğinizde ve hesabınızı sildiğinizde talebinizin otomatik olarak iptal edileceğini bilmenizde fayda var.