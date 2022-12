En yeni yerli ve yabancı komedi filmleri neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için iki farklı liste hazırladık. Hazırladığımız listelerde keyifli vakit geçirmenize imkân tanıyan komedi yapımları yer alıyor. Listelere göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Her yıl çeşitli türlerde pek çok film çıkıyor. Bu filmlerin bazıları başarılı olurken bazıları ise beklentilerin altında kalıyor. Bu yıl komedi türünü seven kişiler için yerli ve yabancı pek çok yapım vizyona girdi. Peki, en yeni yapımlar hangileri?

En Yeni Yabancı Komedi Filmleri Listesi

Turning Red

Funny Pages

Confess, Fletch

Senior Year

Everything Everywhere All at Once

Yukarıda komedi türünde en yeni yabancı yapımlar yer alıyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi yabancı komedi dizileri listesine de göz atabilirsiniz.

Turning Red

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 6+

Oyuncular: Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse ve dahası

2022 yılında vizyona giren Turning Red (Kırmızı) isimli film, çok heyecanlanınca dev bir pandaya dönüşen Meilin isimli bir kızın maceralarını konu alıyor. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan Turning Red'in yönetmenliğini Domee Shi'nin yaptı.

Funny Pages

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Daniel Zolghadri, Matthew Maher, Miles Emanuel ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini Owen Kline'in üstlendiği Funny Pages, genç bir karikatüristin komedi dolu maceralarını konu alıyor. 2022 yılında vizyona giren Funny Pages isimli 1 saat 26 dakika uzunluğunda.

Confess, Fletch

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Jon Hamm, Caitlin Zerra Rose, Roy Wood Jr. ve dahası

2022 yılında vizyona giren Confess, Fletch isimli filmde birden fazla cinayetin baş şüphelisi hâline gelen Fletch, nişanlısının çalınan sanat koleksiyonunu bulmaya çalışırken aynı zamanda masum olduğunu kanıtlamaya çalışır. Yönetmenliğini Greg Mottola'nın üstlendiği film 1 saat 38 dakika uzunluğunda.

Senior Year

IMDb Puanı: 5,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Rebel Wilson, Angourie Rice, Mary Holland ve dahası

Bir amigo gösterisinde yaşanan kaza nedeniyle 20 yıl komada kalan Stephanie, 37 yaşında uyanır ve lise mezuniyet balosunun kraliçesi olma hayatını gerçekleştirmeye çalışır. 2022 yılında Netflix üzerinden üzerinden yayımlanan film 1 saat 53 dakika uzunluğunda.

Everything Everywhere All at Once

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu ve dahası

Alternatif evrenleri keşfeden Evelyn, dünyayı tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya adım atar. 2022 yılında çıkan Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) isimli filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Aksiyon, macera ve komedi ögelerinin yer aldığı film 2 saat 19 dakika uzunluğunda.

En Yeni Yerli Komedi Filmleri Listesi

Recep İvedik 7

Tamirhane

Mahalleden Arkadaşlar

Müjdemi İsterim

Çakallarla Dans 6

Yukarıda 2022 yılında vizyona giren yerli komedi yapımları bulunuyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yüksek IMDb puanıyla dikkat çeken yerli yapımları merak ediyorsanız IMDb puanı yüksek en iyi Türk filmleri listesine de göz atabilirsiniz.

Recep İvedik 7

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, İrfan Kangı ve dahası

Recep İvedik ve Nurullah köyde yaşamaya başlar. Köye ve çevredeki ormanlara zarar verecek olan büyük bir projeyi öğrenen İvedik, köylüler ile birlikte projeye karşı mücadele eder. Senaristliğini Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın üstlendiği film 2 saat 13 dakika uzunluğunda. Filmi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Tamirhane

IMDb Puanı: 5,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Bülent Şakrak, Nejat İşler, Erkan Can ve dahası

Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil'in, senaristliğini ise Bülent Şakrak'ın üstlendiği Tamirhane filmi, manevi babalarından boya ve kaporta dükkanı miras kalan Yılmaz ve Müjdat isimli iki kardeşin hikâyesini konu alıyor. 2022 yılında vizyona giren film 1 saat 53 dakika uzunluğunda.

Mahalleden Arkadaşlar

IMDb Puanı: 2,9

Yaş Sınırı: 6+

Oyuncular: Nurgül Yesilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu ve dahası

Selçuk isimli bir çocuğun hayatını konu alan Mahalleden Arkadaşlar, 2022 yılında vizyona girdi. 1 saat 34 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlendi.

Müjdemi İsterim

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: 10+

Oyuncular: Ahmet Kural, Ecem Erkek, İlker Aksum ve dahası

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği Müjdemi İsterim isimli filmde cinayeti çözmek için iş birliği yapmak zorunda kalan Bulut ve Müjde'nin hikâyesini konu alıyor. 1 saat 43 dakika uzunluğundaki film 2022 yılında çıktı.

Çakallarla Dans 6

IMDb Puanı: 5,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Timur Acar, Murat Akkoyunlu, İlker Ayrık ve dahası

Çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen Çakallarla Dans serisinin yeni filmi Çakallarla Dans 6 2022 yılında vizyona girdi. Bir grup arkadaşın maceralarını konu alan film 1 saat 56 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda en yeni yerli ve yabancı komedi filmleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı komedi filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.