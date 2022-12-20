Yılbaşı Hediye Önerisi: Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Modelleri

Yılbaşı hediyesi olarak bir akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri listesi hazırladık. Hazırladığımız listede fiyat performans konusunda başarılı olan mobil cihazlar yer alıyor.

2022 yılının bitmesine sayılı günler kala çoğu insan, sevdiklerine sürpriz yapmak için hediye arayışına girdi. Hediye tercihini akıllı telefondan yana kullanan kişiler için bütçelerini pek zorlamayacak uygun fiyatlı cihazlardan oluşan bir liste hazırladık.

Not: Listede yer alan akıllı telefon modellerinin fiyat etiketi zaman içerisinde değişebilir.

Hediye Edilebilecek Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Modelleri

Huawei Nova Y70

Samsung Galaxy A13

Redmi Note 11

Oppo A96

Poco M5s

Vivo Y35

General Mobile GM 22 Pro

TCL 30+

Omix X600

Realme C25Y

Yukarıda uygun fiyat etiketine sahip olan mobil cihazlar yer alıyor. Listede yer alan modellerin özelliklerine ve fiyatına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Huawei Nova Y70 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel

Ekran Paneli: TFT LCD

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 22,5W

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: 199 gram

Kalınlık: 8,98 mm

Fiyatı: 6.999 TL

Yılbaşı hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında Huawei Nova Y70 modeli de yer alıyor. 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova Y70, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. 4 GB RAM'in yer aldığı cihazda 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy A13 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

Ekran Paneli: PLS LCD

Batarya: 5000 mAh

RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB

İşlemci: Exynos 850

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 12, One UI 4.1

Ağırlık: 195 gram

Kalınlık: 8,8 mm

Fiyat: 5.500 TL civarında ( 4 GB + 128 GB)

Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A13'ün arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.

Redmi Note 11 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,43 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

RAM: 4 GB / 6 GB

İşlemci: Snapdragon 680 4G

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11, MIUI 13

Ağırlık: 179 gram

Kalınlık: 8,09 mm

Fiyat: 6.399 TL (6 GB + 128 GB)

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Redmi Note 11'de 33W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. 179 gram ağırlığındaki telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan telefon 8,09 mm kalınlığında.

Oppo A96 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

RAM: 6 GB / 8 GB

İşlemci: Snapdragon 680 4G

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11, ColorOS 11.1

Ağırlık: 191 gram

Kalınlık: 8,4 mm

Fiyat: 7.300 TL civarında (6 GB + 128 GB)

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A96, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1080 x 2412 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yılbaşı hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alan A96'da 5000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Poco M5s Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,43 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

RAM: 4 GB / 6 GB

İşlemci: MediaTek Helio G95

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Ağırlık: 178,8 gram

Kalınlık: 8,3 mm

Fiyat: 7.799 TL (6 GB + 128 GB)

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan ve 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Poco M5s'in arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Vivo Y35 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,58 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 44W

RAM: 4 GB / 8 GB

İşlemci: Snapdragon 680 4G

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11, Funtouch 12

Ağırlık: 188 gram

Kalınlık: 8,3 mm

Fiyat: 8.999 TL (8 GB + 256 GB)

6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo Y35, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesine ev sahipliği yapan telefonda 44W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 188 gram ağırlığındaki cihazda 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

General Mobile GM 22 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

RAM: 8 GB

İşlemci: MediaTek Helio G95

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11

Ağırlık: Yaklaşık 213 gram

Kalınlık: 9,1 mm

Fiyat: 6.299 TL

Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan General Mobile GM 22 Pro modelinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Yılbaşı hediyesi için satın alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Android 11 ile beraber gelen telefonda IPS LCD ekran yer alıyor.

TCL 30+ Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

Batarya: 5010 mAh

Hızllı Şarj: 18W

RAM: 4 GB

İşlemci: MediaTek Helio G37

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 12, TCL UI 4.0

Ağırlık: 184 gram

Kalınlık: 7,7 mm

Fiyat: 5.300 TL civarında

Yılbaşı hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında TCL 30+ da bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. 184 gram ağırlığındaki cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut.

Omix X600 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

RAM: 12 GB (6 GB RAM + 6 GB VRAM) / 8 GB (4 GB RAM + 4 GB VRAM)

İşlemci: MediaTek Helio G88

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 11, Omix UI

Ağırlık: 203 gram

Kalınlık: 8,6 mm

Fiyat: 8 GB + 128 GB 4.999 TL, 12 GB + 128 6.999 TL

Gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alan Omix X600 modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor.

Realme C25Y Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

RAM: 4 GB / 6 GB

İşlemci: Unisoc T610

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11, Realme UI R

Ağırlık: 200 gram

Kalınlık: 9,1 mm

Fiyat: 4.100 TL civarında (4 GB + 128 GB)

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C25Y, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Gücünü Unisoc T610 işlemcisinden alan telefon 200 gram ağırlığında.

Bu yazıda Yılbaşı hediyesi satın almak isteyen kişileri için uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini sıraladık. Peki, sizce en başarılı fiyat performans telefonu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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