Yılbaşı Hediye Önerisi: Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Modelleri
Sevdiklerine Yılbaşı hediyesi almak isteyen tüketiciler için uygun fiyatlı akıllı telefon önerilerinde bulunduk. Listede 10 farklı mobil cihaz yer alıyor.
Yılbaşı hediyesi olarak bir akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri listesi hazırladık. Hazırladığımız listede fiyat performans konusunda başarılı olan mobil cihazlar yer alıyor.
2022 yılının bitmesine sayılı günler kala çoğu insan, sevdiklerine sürpriz yapmak için hediye arayışına girdi. Hediye tercihini akıllı telefondan yana kullanan kişiler için bütçelerini pek zorlamayacak uygun fiyatlı cihazlardan oluşan bir liste hazırladık.
Not: Listede yer alan akıllı telefon modellerinin fiyat etiketi zaman içerisinde değişebilir.
Hediye Edilebilecek Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Modelleri
- Huawei Nova Y70
- Samsung Galaxy A13
- Redmi Note 11
- Oppo A96
- Poco M5s
- Vivo Y35
- General Mobile GM 22 Pro
- TCL 30+
- Omix X600
- Realme C25Y
Yukarıda uygun fiyat etiketine sahip olan mobil cihazlar yer alıyor. Listede yer alan modellerin özelliklerine ve fiyatına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Huawei Nova Y70 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel
- Ekran Paneli: TFT LCD
- Batarya: 6000 mAh
- Hızlı Şarj: 22,5W
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: EMUI 12
- Ağırlık: 199 gram
- Kalınlık: 8,98 mm
- Fiyatı: 6.999 TL
Yılbaşı hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında Huawei Nova Y70 modeli de yer alıyor. 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova Y70, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. 4 GB RAM'in yer aldığı cihazda 128 GB depolama alanı bulunuyor.
Samsung Galaxy A13 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel
- Ekran Paneli: PLS LCD
- Batarya: 5000 mAh
- RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB
- İşlemci: Exynos 850
- Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12, One UI 4.1
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
- Fiyat: 5.500 TL civarında ( 4 GB + 128 GB)
Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alan Samsung Galaxy A13'ün arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.
Redmi Note 11 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- RAM: 4 GB / 6 GB
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 11, MIUI 13
- Ağırlık: 179 gram
- Kalınlık: 8,09 mm
- Fiyat: 6.399 TL (6 GB + 128 GB)
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Redmi Note 11'de 33W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. 179 gram ağırlığındaki telefonun depolama tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Gücünü Snapdragon 680 4G işlemcisinden alan telefon 8,09 mm kalınlığında.
Oppo A96 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,59 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- RAM: 6 GB / 8 GB
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 11, ColorOS 11.1
- Ağırlık: 191 gram
- Kalınlık: 8,4 mm
- Fiyat: 7.300 TL civarında (6 GB + 128 GB)
6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A96, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1080 x 2412 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yılbaşı hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alan A96'da 5000 mAh batarya kapasitesi mevcut.
Poco M5s Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- RAM: 4 GB / 6 GB
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12, MIUI 13
- Ağırlık: 178,8 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
- Fiyat: 7.799 TL (6 GB + 128 GB)
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan ve 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Poco M5s'in arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.
Vivo Y35 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,58 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2408 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- RAM: 4 GB / 8 GB
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 11, Funtouch 12
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
- Fiyat: 8.999 TL (8 GB + 256 GB)
6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo Y35, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesine ev sahipliği yapan telefonda 44W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 188 gram ağırlığındaki cihazda 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.
General Mobile GM 22 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- RAM: 8 GB
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: Yaklaşık 213 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
- Fiyat: 6.299 TL
Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan General Mobile GM 22 Pro modelinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Yılbaşı hediyesi için satın alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında yer alan cihazda 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Android 11 ile beraber gelen telefonda IPS LCD ekran yer alıyor.
TCL 30+ Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- Batarya: 5010 mAh
- Hızllı Şarj: 18W
- RAM: 4 GB
- İşlemci: MediaTek Helio G37
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12, TCL UI 4.0
- Ağırlık: 184 gram
- Kalınlık: 7,7 mm
- Fiyat: 5.300 TL civarında
Yılbaşı hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasında TCL 30+ da bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. 184 gram ağırlığındaki cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut.
Omix X600 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- RAM: 12 GB (6 GB RAM + 6 GB VRAM) / 8 GB (4 GB RAM + 4 GB VRAM)
- İşlemci: MediaTek Helio G88
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: Android 11, Omix UI
- Ağırlık: 203 gram
- Kalınlık: 8,6 mm
- Fiyat: 8 GB + 128 GB 4.999 TL, 12 GB + 128 6.999 TL
Gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alan Omix X600 modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor.
Realme C25Y Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- RAM: 4 GB / 6 GB
- İşlemci: Unisoc T610
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 11, Realme UI R
- Ağırlık: 200 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
- Fiyat: 4.100 TL civarında (4 GB + 128 GB)
6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C25Y, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Gücünü Unisoc T610 işlemcisinden alan telefon 200 gram ağırlığında.
Bu yazıda Yılbaşı hediyesi satın almak isteyen kişileri için uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini sıraladık. Peki, sizce en başarılı fiyat performans telefonu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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