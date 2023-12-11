Jalopy ile benzersiz bir yolculuğa çıkın. Aracınızı yenileyin ve gece gündüz, yağmur çamur demeden ilerleyin.

Kemal Tavus - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minskworks tarafından geliştirilen ve Excalibur Games tarafından yayınlanan Jalopy 2018 yılında yayınlandı. Bir yolculuk ve araba bakımı simülasyonu olan Jalopy, bu türdeki diğer oyunlardan çok farklı bir yapım.

Grafikler bakımından oldukça ayrıştırıcı bir oyun olan Jalopy kahverengi bir dünyaya sahip. Gerçekçi görünmek yerine stilize olmayı seçen Jalopy oynanış ve hikaye bakımından da farklı şeyler denemiş.

Eski Doğu Bloğu topraklarında büyük bir yolculukta harap olmuş eski bir arabayı onarmaya çalıştığımız bu oyunda pek çok bölgeyi de ziyaret ediyoruz. Almanya, Macaristan, Yugoslavya ve Bulgaristan'ı keşfedebileceğimiz bu oyun standart bir araba yapma oyunundan çok daha fazlasına sahip.

Jalopy Türkçe dil desteğine sahip bir oyun. Bu da biz Türk oyuncular için son derece sevindirici. Ayrıca oyun epey ucuz. Bu da oldukça önemli.

Jalopy İndir

Hemen Jalopy indirin ve lastik değiştirerek, yakıt yakarak, karbüratör patlatarak, çamurla kaplı arazide gezinin.

Jalopy Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64bit)

: Windows 7/8/10 (64bit) İşlemci : Intel Core i3 2GHz ya da eş değeri

: Intel Core i3 2GHz ya da eş değeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 1GB belleğe sahip dedike grafik kartı

: 1GB belleğe sahip dedike grafik kartı DirectX : Sürüm 9.0

: Sürüm 9.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan