Journey
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici thatgamecompany
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Journey ile benzersiz bir yolculuğa hazır mısınız? Hemen Journey indirin ve bu eşsiz tecrübeyi deneyimleyin.
Thatgamecompany tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan Journey ilk kez PlayStation 3 için 2012 yılında piyasaya çıktı. 2020 yılında ise Steam’e gelerek PC’de de oynanabilir bir hale geldi.
Çıktığı dönem büyük ses getiren ve oyunlar sanat mıdır sorusunu bizlere sordurmayı başaran yapımlardan biri olan Journey çok büyük bir yol açtı. Journey’den sonra pek çok Journey gibi oyunlar piyasada yerini aldı.
Journey aslında bir oyundan daha çok bir deneyim gibi. Çöl benzeri bir bölgede sürekli ilerlediğiniz bir oyun ancak tahmin edebileceğiniz gibi bundan çok daha fazlası. Oyunda gördüğünüz şeyler o kadar iyi ki vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.
Eğer dinlendirici ve sakinleştirici bir oyun arıyorsanız Journey’e muhakkak bir göz atmalısınız.
Journey İndir
Hemen Journey indirin ve bu benzersiz oyunu tecrübe edin. Uçsuz bucaksız bir yolculuğa çıkın ve kendinizi bu oyuna bırakın.
Journey Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-2120 | AMD FX-4350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTS 450 | AMD Radeon HD 5750
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Benzersiz bir deneyim
Rahatlatıcı bir oynanış