Journey ile benzersiz bir yolculuğa hazır mısınız? Hemen Journey indirin ve bu eşsiz tecrübeyi deneyimleyin.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Thatgamecompany tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan Journey ilk kez PlayStation 3 için 2012 yılında piyasaya çıktı. 2020 yılında ise Steam’e gelerek PC’de de oynanabilir bir hale geldi.

Çıktığı dönem büyük ses getiren ve oyunlar sanat mıdır sorusunu bizlere sordurmayı başaran yapımlardan biri olan Journey çok büyük bir yol açtı. Journey’den sonra pek çok Journey gibi oyunlar piyasada yerini aldı.

Journey aslında bir oyundan daha çok bir deneyim gibi. Çöl benzeri bir bölgede sürekli ilerlediğiniz bir oyun ancak tahmin edebileceğiniz gibi bundan çok daha fazlası. Oyunda gördüğünüz şeyler o kadar iyi ki vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Eğer dinlendirici ve sakinleştirici bir oyun arıyorsanız Journey’e muhakkak bir göz atmalısınız.

Journey İndir

Hemen Journey indirin ve bu benzersiz oyunu tecrübe edin. Uçsuz bucaksız bir yolculuğa çıkın ve kendinizi bu oyuna bırakın.

Journey Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-2120 | AMD FX-4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTS 450 | AMD Radeon HD 5750

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan