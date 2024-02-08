Biraz rahatlamak ve dinlenmek için bir oyun mu arıyorsunuz? ABZU indirin ve su altının dinlendirici etkisiyle gevşeyin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Giant Squid tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan ABZU 2016 yılında piyasaya sürüldü. Sanatsal kimliği ile ön plana çıkan, oyundan ziyade bir deneyim gibi olan ABZU keşif odaklı bir yapım.

Su altının derinliklerine inerek göz alıcı ve renkli bir dünyayı keşfediyorsunuz. Görsel bakımdan muhteşem bir oyun olan ABZU oyunların sanata yaklaştığı yapımlardan bir tanesi. Oyun içerisindeki sesler de görüntülerle paralellik oluşturacak şekilde son derece rahatlatıcı ve dinlendirici.

Eğer siz de biraz rahatlamak ve gevşemek istiyorsanız ABZU’yu oynayabilirsiniz. Oynadığınız diğer oyunlara pek benzemeyen ABZU sizlere farklı bir deneyim yaşatacak.

ABZU İndir

Hemen ABZU indirin ve bu göz alıcı oyunu deneyimleyin. Su altında benzersiz bir yolculuğa çıkın ve daha önce görmediğiniz bir dünyayı seyre dalın.

ABZU Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7, 64-bit

: Windows 7, 64-bit İşlemci : 3.0GHz CPU Dual Core

: 3.0GHz CPU Dual Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X

: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

: 6 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX destekleyen bir ses kartı