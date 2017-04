Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan Son Hafta)

Nisan ayının son haftası oyun dünyası için bir hayli hareketli geçecek. Bu hafta, önceki haftalara göre daha fazla hit oyun çıkış yapacak. Bunun yanısıra birçok kaliteli bağımsız oyun da bizleri bekliyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde size bu oyunları kısaca özetleyecek, detaylı açıklamalarını, videolarını ve indirme bağlantılarını içeren inceleme sayfalarımızın bağlantılarını paylaşacağız.

Bu haftanın şüphesiz ki en heyecan yaratacak oyunu Outlast 2 olacak. Takipçilerimiz tarafından heyecanla beklenen Outlast 2 senenin korku oyunu olabilmek için Resident Evil 7 ile mücadele edecek. Outlast 2'nin çıkışı ile birlikte ilk 2 Outlast oyununu ve Outlast 2'yi bir arada bulunduran Outlast Trinity adlı paket de yayınlanacak. Oyunun çıkışıyla birlikte YouTube kanalımızdan Outlast 2 oynanış videolarımızı takip edebilir, sitemizin blog bölümünden Outlast 2 inceleme yazımıza göz atabilirsiniz.

Bu hafta çıkacak bir diğer heyecanla beklenen oyun ise Sniper Ghost Warrior 3. Oyun mekanikleriyle dikkat çeken bu oyun gerçekçi nişan alma sistemi ve oyunculara kendi savaş stillerini belirleme imkanı vermesiyle beğeninizi kazanabilecek bir yapıda. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız Sniper Ghost Warrior 3'e göz atabilirsiniz.

Strateji oyunu sevenler için bu hafta 3 farklı seçeneğimiz var. Warhammer 40000: Dawn of War III, ünlü Dawn of War serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda dev savaş araçlarını kullanabiliyor, online savaşlara katılabiliyoruz. Veil of Crows ise gerçek zamanlı strateji oyunu yapısını sandbox yapısıyla pekiştiriyor. Ekranda aynı anda yüzlerce askeri savaşırken görebildiğiniz oyunda Orta Çağ'da geçen ve sizin eylemlerinze göre şekillenen bir dünyaya yer veren bir hikaye bizi bekliyor. İlk olarak 1997 yılında DOS platformu için yayınlanan Constructor, yenilenmiş sürümüyle geri dönüyor. Oyunda bir inşaat firmasının başına geçiyor, yolsuzluk ve mafya gibi öğeleri kullanarak rakiplerimizi oyun dışı bırakmaya çalışıyoruz, ayrıca oyuncu oyunu çevrimiçi olarka oynayarak birbirlerine karşı mücadele edebiliyor.

RPG oyunlarını sevenler DRAGON QUEST HEROES II ve Expeditions: Viking adlı oyunlara göz atabilirler. DRAGON QUEST HEROES II'de canavara dönüşen kahramanları kontrol edebiliyor ve civcivli savaşlar yapabiliyoruz. Oyunun anime tadındaki grafikleri ve animasyonları oldukça sevimli görünmekte. Eğer Vikings dizisini seviyorsanız Expeditions: Viking hoşunuza gidebilir. Bu oyunda bir Viking klan şefinin yerine geçecek ve İngiltere'ye seferler düzenleyeceğiz. Diplomasi ve ticaret başarılı olmak için kullanabileceğimiz yöntemler arasında yer alıyor.

Bethesda'nın Mayıs ayında çıkış yapacak FPS oyunu Prey için bu hafta içinde bir demo yayınlanacak; fakat Prey demo sadece Xbox One ve PlayStation 4 için duyuruldu, yani PC için Prey demo sürümü görmeyebiliriz.

Farklı bir korku oyunu tecrübesi yaşatacak olan Little Nightmares bize çocukluk korkularımızla yüzleşme imkanı verecek. Güçlü bir atmosfere sahip olan Little Nightmares, platform oyunlarına benzeyen bir oynanışı 3 boyutlu bir yapıyla birleştirmekte.

Yarış oyunlarını sevenler için bu hafta 2 seçeneğimiz mevcut. Battle Riders'da hem yarışacak hem savaşacağız. Geçtiğimiz hafta çıkması planlanan Jidousha Shakai ise bu haftaya ertelenmişti.

The Walking Dead: A New Frontier'da yarım kalan maceramız bu hafta 4. bölüm olan Thicker Than Water ile devam ediyor.

Haftanın ücretsiz oyunu olan ASTA Online eğer MMORPG türünde size uzun süreli eğlence sunacak bir oyun arıyorsanız ilginizi çekebilir. CryEngine 3 ile geliştirilen ASTA Online ortalamanın üzerinde bir grafik kalitesi sunuyor.

Simülasyon oyunu sevenler Sailaway - The Sailing Simulator'a göz atabilirler. Oyunda yelkenli teknemizle okyanuslar üzerinde uzun yolculuklara çıkacak, gerçekçi hava ve deniz şartlarında bu yolculukları tamamlamaya çalışacağız.

Bu hafta iki önemli DLC çıkış yapacak. Ghost Recon: Wildlands için geliştirilen Narco Road adlı indirilebilir içerikte bir uyuşturucu çetesinin içine gizlice sızarak çete liderini ortadan kaldırmaya çalışacağız. Narco Road ile birlikte oyuna yeni araçlar da ekleniyor. Titanfall 2 için ise A Glitch in the Frontier adlı DLC yayınlanıyor. Bu DLC oyuna yeni haritalar, yeni bir taraf ve yeni bir oyun modu ekliyor.

Eğer HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerinden birine sahipseniz Bu hafta en gerçekçi Batman tecrübesini yaşayabileceksiniz. Geçtiğimiz aylarda PlayStation VR platformu için yayınlanan Batman: Arkham VR bu hafta PC için de yayınlanıyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

25 Nisan Salı

- Outlast 2 + Outlast Trinity - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Sniper Ghost Warrior 3 - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Immortal Redneck - PC/PlayStation 4/Xbox One

- DRAGON QUEST HEROES II - PC/PlayStation 4

- Batman: Arkham VR - PC

- The Walking Dead: A New Frontier - Episode 4: Thicker Than Water - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Sailaway - The Sailing Simulator - PC/Mac

- Ghost Recon: Wildlands Narco Road DLC - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Titanfall 2 A Glitch in the Frontier DLC - PC/PlayStation 4/Xbox One

26 Nisan Çarşamba

- ASTA Online - PC

27 Nisan Perşembe

- Battle Riders - PC

- Warhammer 40000: Dawn of War III - PC

- Prey Demo - PlayStation 4/Xbox One

- Expeditions: Viking - PC

28 Nisan Cuma

- Little Nightmares - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Constructor - PC/PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch

İndir Constructor Şehir Simülatörü

- Veil of Crows - PC

29 Nisan Cumartesi

- Jidousha Shakai - PC

İndir Jidousha Shakai Açık Dünya Tabanlı Yarış Oyunu

Call of Duty WWII İçin İlk Video Ortaya Çıktı

Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı

Dawn of War III'ün 3 vs 3 Oynanış Videosu Yayınlandı