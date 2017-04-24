?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunBu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan Son Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan Son Hafta)

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan Son Hafta)

Nisan ayının son haftası oyun dünyası için bir hayli hareketli geçecek. Bu hafta, önceki haftalara göre daha fazla hit oyun çıkış yapacak. Bunun yanısıra birçok kaliteli bağımsız oyun da bizleri bekliyor. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde size bu oyunları kısaca özetleyecek, detaylı açıklamalarını, videolarını ve indirme bağlantılarını içeren inceleme sayfalarımızın bağlantılarını paylaşacağız.

Bu haftanın şüphesiz ki en heyecan yaratacak oyunu Outlast 2 olacak. Takipçilerimiz tarafından heyecanla beklenen Outlast 2 senenin korku oyunu olabilmek için Resident Evil 7 ile mücadele edecek. Outlast 2'nin çıkışı ile birlikte ilk 2 Outlast oyununu ve Outlast 2'yi bir arada bulunduran Outlast Trinity adlı paket de yayınlanacak. Oyunun çıkışıyla birlikte YouTube kanalımızdan Outlast 2 oynanış videolarımızı takip edebilir, sitemizin blog bölümünden Outlast 2 inceleme yazımıza göz atabilirsiniz.

Bu hafta çıkacak bir diğer heyecanla beklenen oyun ise Sniper Ghost Warrior 3. Oyun mekanikleriyle dikkat çeken bu oyun gerçekçi nişan alma sistemi ve oyunculara kendi savaş stillerini belirleme imkanı vermesiyle beğeninizi kazanabilecek bir yapıda. Eğer FPS oyunlarını seviyorsanız Sniper Ghost Warrior 3'e göz atabilirsiniz.

Strateji oyunu sevenler için bu hafta 3 farklı seçeneğimiz var. Warhammer 40000: Dawn of War III, ünlü Dawn of War serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda dev savaş araçlarını kullanabiliyor, online savaşlara katılabiliyoruz. Veil of Crows ise gerçek zamanlı strateji oyunu yapısını sandbox yapısıyla pekiştiriyor. Ekranda aynı anda yüzlerce askeri savaşırken görebildiğiniz oyunda Orta Çağ'da geçen ve sizin eylemlerinze göre şekillenen bir dünyaya yer veren bir hikaye bizi bekliyor. İlk olarak 1997 yılında DOS platformu için yayınlanan Constructor, yenilenmiş sürümüyle geri dönüyor. Oyunda bir inşaat firmasının başına geçiyor, yolsuzluk ve mafya gibi öğeleri kullanarak rakiplerimizi oyun dışı bırakmaya çalışıyoruz, ayrıca  oyuncu oyunu çevrimiçi olarka oynayarak birbirlerine karşı mücadele edebiliyor.

RPG oyunlarını sevenler DRAGON QUEST HEROES II ve Expeditions: Viking adlı oyunlara göz atabilirler. DRAGON QUEST HEROES II'de canavara dönüşen kahramanları kontrol edebiliyor ve civcivli savaşlar yapabiliyoruz. Oyunun anime tadındaki grafikleri ve animasyonları oldukça sevimli görünmekte. Eğer Vikings dizisini seviyorsanız Expeditions: Viking hoşunuza gidebilir. Bu oyunda bir Viking klan şefinin yerine geçecek ve İngiltere'ye seferler düzenleyeceğiz. Diplomasi ve ticaret başarılı olmak için kullanabileceğimiz yöntemler arasında yer alıyor.

Bethesda'nın Mayıs ayında çıkış yapacak FPS oyunu Prey için bu hafta içinde bir demo yayınlanacak; fakat Prey demo sadece Xbox One ve PlayStation 4 için duyuruldu, yani PC için Prey demo sürümü görmeyebiliriz.

Farklı bir korku oyunu tecrübesi yaşatacak olan Little Nightmares bize çocukluk korkularımızla yüzleşme imkanı verecek. Güçlü bir atmosfere sahip olan Little Nightmares, platform oyunlarına benzeyen bir oynanışı 3 boyutlu bir yapıyla birleştirmekte.

Yarış oyunlarını sevenler için bu hafta 2 seçeneğimiz mevcut. Battle Riders'da hem yarışacak hem savaşacağız. Geçtiğimiz hafta çıkması planlanan Jidousha Shakai ise bu haftaya ertelenmişti.

The Walking Dead: A New Frontier'da yarım kalan maceramız bu hafta 4. bölüm olan Thicker Than Water ile devam ediyor. 

Haftanın ücretsiz oyunu olan ASTA Online eğer MMORPG türünde size uzun süreli eğlence sunacak bir oyun arıyorsanız ilginizi çekebilir. CryEngine 3 ile geliştirilen ASTA Online ortalamanın üzerinde bir grafik kalitesi sunuyor.

Simülasyon oyunu sevenler Sailaway - The Sailing Simulator'a göz atabilirler. Oyunda yelkenli teknemizle okyanuslar üzerinde uzun yolculuklara çıkacak, gerçekçi hava ve deniz şartlarında bu yolculukları tamamlamaya çalışacağız.

Bu hafta iki önemli DLC çıkış yapacak. Ghost Recon: Wildlands için geliştirilen Narco Road adlı indirilebilir içerikte bir uyuşturucu çetesinin içine gizlice sızarak çete liderini ortadan kaldırmaya çalışacağız. Narco Road ile birlikte oyuna yeni araçlar da ekleniyor. Titanfall 2 için ise A Glitch in the Frontier adlı DLC yayınlanıyor. Bu DLC oyuna yeni haritalar, yeni bir taraf ve yeni bir oyun modu ekliyor.

Eğer HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerinden birine sahipseniz Bu hafta en gerçekçi Batman tecrübesini yaşayabileceksiniz. Geçtiğimiz aylarda PlayStation VR platformu için yayınlanan Batman: Arkham VR bu hafta PC için de yayınlanıyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

25 Nisan Salı

- Outlast 2 + Outlast Trinity - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir
Outlast 2
Outlast 2 Korku Oyunu

- Sniper Ghost Warrior 3 - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir
Sniper Ghost Warrior 3
Sniper Ghost Warrior 3 Açık Dünya Tabanlı FPS Oyunu

- Immortal Redneck - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir
Immortal Redneck
Immortal Redneck FPS Oyunu

- DRAGON QUEST HEROES II - PC/PlayStation 4

İndir
DRAGON QUEST HEROES II
DRAGON QUEST HEROES II Aksiyon RPG Oyunu

- Batman: Arkham VR - PC

İndir
Batman: Arkham VR
Batman: Arkham VR Sanal Gerçeklik Destekli Batman Oyunu

- The Walking Dead: A New Frontier - Episode 4: Thicker Than Water - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier Zombi Temalı Macera Oyunu

- Sailaway - The Sailing Simulator - PC/Mac

İndir
Sailaway - The Sailing Simulator
Sailaway - The Sailing Simulator Simülasyon Oyunu

- Ghost Recon: Wildlands Narco Road DLC - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir
Ghost Recon: Wildlands
Ghost Recon: Wildlands Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

- Titanfall 2 A Glitch in the Frontier DLC - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir
Titanfall 2
Titanfall 2 Online FPS Oyunu

26 Nisan Çarşamba

- ASTA Online - PC

İndir
ASTA Online
ASTA Online Ücretsiz MMORPG Oyunu

27 Nisan Perşembe

- Battle Riders - PC

İndir
Battle Riders
Battle Riders Yarış Oyunu

- Warhammer 40000: Dawn of War III - PC

İndir
Warhammer 40,000: Dawn of War III
Warhammer 40,000: Dawn of War III Strateji Oyunu

- Prey Demo - PlayStation 4/Xbox One

İndir449 MB
Prey
Prey Bilim Kurgu Temalı FPS Oyunu

- Expeditions: Viking - PC

İndir
Expeditions: Viking
Expeditions: Viking RPG Oyunu

28 Nisan Cuma

- Little Nightmares - PC/PlayStation 4/Xbox One

İndir
Little Nightmares
Little Nightmares Korku Oyunu

- Constructor - PC/PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch

İndir
Constructor
Constructor Şehir Simülatörü

- Veil of Crows - PC

İndir
Veil of Crows
Veil of Crows Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

29 Nisan Cumartesi

- Jidousha Shakai - PC

İndir
Jidousha Shakai
Jidousha Shakai Açık Dünya Tabanlı Yarış Oyunu

Call of Duty WWII İçin İlk Video Ortaya Çıktı

Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı

Dawn of War III'ün 3 vs 3 Oynanış Videosu Yayınlandı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 24.04.2017

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan Son Hafta) İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung Galaxy S9'da Kullanılacak İşlemci Belli Oldu Samsung Galaxy S9'da Kullanılacak İşlemci Belli Oldu Samsung Galaxy S9'un işlemcisinin  Qualcomm Snapdragon 845 olacağı ve Tayvanlı yonga üreticisi TSMC tarafından üretileceğine karar verildi. Samsung,…
YAZGİG'17 Başlıyor! YAZGİG'17 Başlıyor!Uzun adı Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günü 2017 olan ve ülkemizin önemli teknoloji etkinliklerinden olan YAZGİG'17, önümüzdeki günlerde… HTC'nin Yeni Telefonu HTC U 11 Olabilir HTC'nin Yeni Telefonu HTC U 11 OlabilirTayvanlı telefon üreticisi HTC'nin bir sonraki amiral gemisi telefonuna dair söylentiler sürerken, yeni haberler cihazın ismine odaklandı. Yapılan…
Türkiye'nin İlk Spor Odaklı Startup Etkinliği Sportup Başlıyor Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Twitter'a Veda Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ