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Call of Duty: WW2'nin Zombi Modu 20 Temmuz'da Geliyor

Call of Duty: WW2 Zombi Modu

Her yıl çıkmasıyla geleneksel hale gelen Call of Duty serisi, oyunseverlerin sert eleştirilerine rağmen gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak çok önceleri çıkmış olmasına rağmen zombi modu eksik olan Call of Duty: WW2 için bir güncelleme yayınlanacak. 

Seri içerisinde beğenilip beğenilmeme konusunda tartışmalar yaratan zombi modu, nihayet Call of Duty: WW2 için de yayınlanacak. Zombi moduna bir görüntü yayınlayan Activision, konu hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Bunun yerine 20 Temmuz tarihinde San Diego Comic Con'da daha fazla bilgi verileceği öğrenildi.


Oyunda Nazi zombilerinin olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Yine de oyuna gelecek zombi modu hakkında bilgi edinmek için 20 Temmuz tarihini beklemek durumundayız. 

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Yazar: - 05.07.2017

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