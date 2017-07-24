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Destiny 2'nin Açık Beta Süresi Uzatıldı

Destiny 2'nin Açık Beta Süresi Uzatıldı

Daha önce 23 Temmuz'a kadar süreceği belirtilen beta süresi uzatıldı. Destiny 2 açık betasını bir süre daha oynayabileceğiz.

Destiny 2'nin açık betası oyunun geliştiricisi Bungie tarafından geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Oyunu Xbox One için ön sipariş eden kullanıcılara 18 Temmuz'da, PlayStation 4 için sipariş eden kullanıcılara da 19 Temmuz'da açık beta erişimi sunmuştu. Diğer tüm kullanıcılara ise 21 Temmuz'da erişim hakkı vermişti. Açık beta süresinin ise 23 Temmuz'da sona ereceğini belirtmişti.

Açık beta süresi bittikten sonra oyunun geliştiricisi Bungie, Twitter hesapları üzerinden Destiny 2'nin beta sürecini uzattıklarını belirtti. Daha önce 23 Temmuz'da bittiği söylenen açık beta süresi 26 Temmuz sabah 4 sularına kadar uzatıldı.

Oyunun açık betası şu an için sadece Xbox One ve PlayStation 4 platformları için kullanılabilir durumda. Eğer PC kullanıcasıysanız; üzülmenize hiç gerek yok. Çünkü oyunun PC açık betası Ağustos ayında başlayacak.

Destiny 2, 6 Eylül'de Xbox One ve PlayStation 4 için, 24 Ekim'de PC için çıkış yapacak. 

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Yazar: - 24.07.2017

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