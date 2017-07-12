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Facebook Messenger Reklam Göstermeye Başlayacak

facebook messenger

Basit ve kullanışlı oluşuyla dünya genelinde kullanıcıların tercih ettiği bir çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger, kullanıcılarını biraz üzecek bir karar aldı. Birkaç ülkede Messenger uygulamasında reklam göstermeyi deneyen şirket, önümüzdeki ay Messenger’da tüm dünyada reklam göstermeyi deneyecek.

Reklamların etkisini test ettiği ülkelerde istediğini almış gibi görünen Facebook Messenger, bu uygulamayı dünya geneline yaymaya hazırlanıyor. Üstelik şirket yetkilileri bu kararın gerekçelerini de açık yüreklilikle dile getiriyorlar. Facebook Messenger ürün şefi Stan Chudnovski konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Reklamlar sayesinde milyar dolarlar kazanan ve bu sayede ayakta duran şirketler olarak reklam uygulamalarını sürdürmek konusunda en ufak bir tereddüdümüz yok. Şu anda şirket olarak reklamlardan kar elde ediyoruz. Kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir ancak reklamlardan vazgeçeceğimizi kimse ummasın.” dedi.

Sosyal medya platformlarının genelinde aşina olduğumuz üzere, gösterilen reklamlar yine kullanıcıya odaklı olacak. Yani kullanıcıların girdiği web sitelerine ve incelediği ürünlere göre reklamlar, Facebook Messenger uygulamasında gösterilecek. Uygulamanın reklamların gelişiyle yavaşlayacağını göz önünde bulundurursak, birçok kullanıcı reklamsız alternatiflere yönelebilir. Facebook Messenger’da reklam dönemi bu yıl içinde dünya genelinde başlayacak.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 12.07.2017

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