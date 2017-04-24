Facebook, Şiddet Videolarını Neden Engelleyemiyor?

Hızla yayılan ve bundan dolayı bir virüse benzetilen "viral videoların" sosyal medyada önünü almak pek mümkün olamıyor. Kullanıcılar fark ederek şikâyet etmedikleri sürece zararlı, açık saçık ya da şiddet dolu videolar son zamanlarda özellikle Facebook'un canını sıkıyor.

Amerika'da paskalya kutlamaları sırasında yayınlanan bir viral video, bu konuda teknoljik ve sosyal önlemlerin daha da artırılması konusunda Facebook'u harekete geçirdi. Ne var ki, bu o kadar da kolay önlenebilecek bir yayın türü değil. Tamamen kullanıcıların sağduyusuna kalmış bir farkındalıkla önlenebiliyorlar. Facebook, bu şoku henüz atlatamamadı, videonun ve katilin itiraflarının siteden kaldırılması biraz zaman aldı, dolayısıyla "viral video" içeriklerinin nasıl kontrol edilebileceği an itibarıyla sosyal medyanın öncelikli gündemini oluşturmaya başladı. Oysa bu ilk değil, sosyal medya daha önce de bu tür videolarla kirletilmişti. Saldırılar, tecavüzler ve cinayetler sosyal medyada paylaşılan içerikler arasında kurumları ve bireyleri en çok rahatsız eden konuların başında geliyor. Bu videoların farklı bireyleri etkileyerek "taklit" edilmeleri de sosyal medyada gittikçe büyüyen bir yara gibi duruyor.

Zararlı Videolara Karşı Nasıl önlem alınacak?

Facebook bu tür videoların yapay zekayla kontrol edilebilmesi için yöntemler ararken, şu an itibarıyla elinde bulunan yapay zeka kontrol altyapısından fazlası da yok. Bu mekanizmayı aşabilen videolar da sonuç olarak yayınlandıktan sonra kullanıcıların şikayetlerine takılıyorlar, ancak iş işten geçmiş oluyor. Bu tür videoların kontrolü yapay zekadan çok gelen şikayetler üzerine kurum çalışanlarının eforuna bağlı olarak siliniyor. Bu arada sosyal medyayı kullanıcılarının ve yerel güvenlik kuvvetlerin farkındalığı daha önemli oluyor. Facebook'un elinde henüz bu tür içeriğin yayınlanmasını önleyebilecek bir teknoloji yok. Bu noktada tüm suç sosyal medyaya yükleniyor.

Benzer bir durum 2014 ve 2015 yıllarında radikal Müslüman grup olan IŞID videoları ile de yaşanmıştı. Facebook, bu noktada videoları kontrol etmekten çok, bu paylaşımları yapanları platformdan yasaklayarak uzun soluklu bir savaşa girmişti. Ancak sosyal medyanın kalabalık nüfusu göz önüne alındığında, daha hızlı ve etkili bir önlem beklentisi de artıyor.

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