Google'dan Mac ve Windows İçin Yedekleme Aracı: Backup and Sync

Google, dosya ve fotoğrafları bilgisayara yedeklemeye izin veren masaüstü uygulaması Backup and Sync’i ücretsiz olarak indirmeye açtı. Hem Mac hem de Windows PC platformu için yayınlanan Yedekleme ve Senkronizasyon uygulamasıyla sürücü yedekleme dahi yapılabiliyor.

Google’ın geçtiğimiz ay duyurduğu yedekleme aracı Backup and Sync, Windows ve Mac kullanıcılarına eş zamanlı sunuldu. Google Fotoğraflar ve Google Drive ile çalışan yedekleme ve senkronizasyon masaüstü uygulaması ile kullanıcılar bilgisayar ve mobil cihazları dışında USB bağlı aygıtlarındaki (kameralar, hafıza kartları gibi) dosya ve fotoğrafları da yedekleyebiliyor. Yedekleme tamamlandığında dosyalara Google Drive üzerinden herhangi bir cihazdan erişilebiliyor. Fotoğraf ve videolar Google Photos’a yedekliyor.

Bireysel kullanıcılar için ücretsiz indirilmeye açılan Yedekleme ve Senkronizasyon (Backup and Sync) uygulaması için Google iyi bir internet bağlantısı öneriyor. 75MB veya 100MP’den büyük fotoğraflar, 10GB’dan büyük videolar, 256x256’dan küçük öğeler yedeklenmiyor. Yedeklenebilecek dosya türleri ise; Fotoğraflar için ".jpg, .png, .webp ve bazı RAW" dosyaları. Videolar için de "mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts ve .mkv" dosyaları olarak belirtilmiş.

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