Yeni James Bond Oyununun Aksiyon Dolu Fragmanı Yayınlandı
007 First Light'ın yeni fragmanı paylaşıldı. Peki, yeni James Bond oyunu ne zaman çıkacak? İşte merakla beklenen oyuna dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- 007 First Light, 27 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için çıkacak.
- Yeni James Bond oyunu Steam'de 39,99 dolar (1.657 TL), PlayStation'da 2.999 TL, Xbox ve Epic Games'te ise 2.800 TL'ye satılıyor.
- Aksiyon ve macera türlerindeki oyun, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u anlatacak.
Merakla beklenen yeni James Bond oyunu 007 First Light'ın yeni fragmanı oyuncularla buluştu. Aksiyon dolu sahneler içeren tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Fragmanda ayrıca oyunun önemli karakterlerinden biri olacak Dr. Selina Tan'a da yer verildi.
007 First Light'ın Yeni Fragmanı Paylaşıldı
IO Interactive'in resmî YouTube kanalı üzerinden 007 First Light'ın yeni tanıtım videosu yayınlandı. 1 dakika 13 saniye uzunluğundaki fragmanda araba kovalamacalarından çatışmalara kadar birçok sahne yer alıyor. Görünüşe göre oyun, keyifli bir ajan oyunu deneyimi sunacak.
Tanıtım videosunda Gemma Chan'in canlandırdığı Dr. Selina Tan isimli karakter de bulunuyor. Psikoloji ve oyun teorisi alanlarında uzman olan Selina isimli akademisyen MI6'da çalışıyor. Salina, James Bond'un "00" statüsünü kazanmasında kritik öneme sahip olacak.
007 First Light Nasıl Bir Oyun?
Casusluk temasına sahip olan 007 First Light, aksiyon ve macera türlerinde bir oyundur. Oyun, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u anlatacak. Karakterin gelişimine odaklanacak hikâye, James Bond'u daha yakından tanımamıza olanak sağlayacak.
Kaliteli grafikleri ve aksiyon dolu sahnelriyle öne çıkan oyunda bazı görevlerde araba sürebileceğiz. Oyunda ayrıca tıpkı Hitman esrisinde odluğu gibi düşmanları gizli bir şekilde etkisiz hâle getirebileceğiz. İstersek çeşitli silahlar ile doğrudan çatışmalara girebileceğiz.
007 First Light'ın Türkiye Fiyatı
007 First Light'ın şu anda yalnızca standart sürümü ön siparişe açıldı. Yeni James Bond oyunu Steam'de 39,99 dolar (1.657 TL), PlayStation mağazasında 2.999 TL, Xbox ve Epic Games mağazalarında ise 2.800 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
007 First Light Çıkış Tarihi
IO Interactive tarafından geliştirilen 007 First Light, 27 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 platformları için çıkacak. Oyun şu anda bilgisayar ve konsollar üzerinden ön sipariş verilebiliyor.