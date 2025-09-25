Hollow Knight: Silksong Yanlışlıkla 22,50 TL'ye Satılıyor!

Oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, oyunların normalden çok daha düşük bir fiyat ile satılmasına yol açabiliyor. Hollow Knight: Silksong'un Türkiye fiyatında da bir hata yapıldı. Bununla birlikte son dönemin en popüler oyununu çok ucuza satın almak mümkün hâle geldi.

Hollow Knight: Silksong Xbox'ta Çok Ucuza Satılıyor

4 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülen Hollow Knight: Silksong, Xbox mağazasında şu anda yalnızca 22,50 TL'ye satılıyor. Kısa sürede çok popüler hâle gelen oyun için PlayStation mağazasında 849 TL, Steam'de ise 7,99 dolar (331 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu, Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırma yapıldığını gösteriyor.

Hatalı fiyatlandırma olduğundan dolayı fiyatın her an değişebileceğini de belirtmek gerekiyor. Benzer hatalar Xbox'ta zaman zaman yaşanıyor. Genellikle bu hata kısa sürede düzeltiliyor. Hatalı fiyatlandırma ile satın alınan oyunlar, genellikle oyuncularda kalıyor ve geri iade edilmiyor.

Hollow Knight: Silksong Fragmanı

Hollow Knight: Silksong Nasıl Bir Oyun?

Team Cherry taafından geliştirilen Hollow Knight: Silksong, en iyi metroidvania oyunları arasında yer alıyor. Hollow Knight'ın devamı niteliğinde olan oyunda Hornet isimli karakteri kontrol ediyoruz. Dört kategoriye ayrılmış görev sistemi içeren yapımad 150'den fazla yeni düşman türü mevcut. Bunlar arasında avcılar, suikastçılar ve dev boss'lar bulunuyor.

Karakterimiz ikişiselleştirmek ve geliştirmek için yeni bir sistem mevcut. Zorlu boss dövüşleri ve keşif mekanikleriyle öne çıkan oyunda savaş stili ilk oyuna kıyalsa daha hızlı ve akıcı durumda. 92 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" şeklinde.