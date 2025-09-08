Yeni James Bond Oyunu Daha Çıkmadan Zamlandı! Fiyatı Cep Yakıyor

Yeni James Bond oyunu 007 First Light'ın PC sürümü ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Steam'de oyunun bilgisayar sürümü daha piyasaya sürülmeden zamlandı. Artık oyunu ön sipariş vermek için daha fazla bir ücret ödemek gerekiyor.

Steam'de 007 First Light'ın Fiyatı Arttı

007 First Light geçtiğimiz günlerde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için ön siparişe açılmıştı. Kısa süre önce oyunun PC sürümüne zam geldi. Yeni James Bond oyununun fiyatı Steam'de 32,99 dolardan (1.361 TL) 39,99 dolara (1.650 TL) yükseldi.

Diğer mağazalarda ise fiyat konusunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Kaliteli grafikleri ve başarılı bölüm tasarımlarıyla öne çıkan oyun PlayStation mağazasında 2.999 TL, Xbox ve Epic Games mağazalarında ise 2.800 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Oyunu ön sipariş veren oyuncular 24 saat erken erişimin yanı sıra "Ölüler Günü", "Çöl Kaşifi", "Sessiz Güç" ve "Centilmen Ajan" olmak üzere dört farklı kıyafete ve "Ajan Nişanesi" isimli silah görünümüne erişebilecek. Ayrıca dört farklı aygıt görünümüne de sahip olacak.

007 First Light'ın 34 Dakikalık Oynanış Videosu

007 First Light Nasıl Bir Oyun?

007 First Light, casusluk temalı aksiyon ve macera türlerinde bir oyundur. Merakla beklenen yapım, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u anlatacak. Dolayısıyla hikâye, karakterin gelişimine odaklanacak ve James Bond'u daha yakından tanımamıza imkân verecek.

Paylaşılan oynanış videosuna göre oyunda bazı görevlerde araba sürebileceğiz. Oyunda ayrıca tıpkı Hitman esrisinde odluğu gibi düşmanları gizli bir şekilde etkisiz hâle getirebileceğiz. İstersek doğrudan çatışmaya girip aksiyon dolu anlar da yaşayabileceğiz.

007 First Light Çıkış Tarihi

IO Interactive tarafından geliştirilen 007 First Light, 27 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 platformları için çıkacak. IO Interactive, Hitman oyunları ile dünya çapında çok büyük bir popülerliğe ulaştı.