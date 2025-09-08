Türkçe Destekli Yeni Vampir Oyununun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Yeni vampir oyununun kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) | AMD Radeon RX 480 (8 GB) | Intel Arc A580 (8 GB) / AMD Radeon 780M

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) | AMD Radeon RX 480 (8 GB) | Intel Arc A580 (8 GB) / AMD Radeon 780M DirectX: Sürüm 12

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) DirectX: Sürüm 12

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Kaç GB?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 35,99 dolar, Epic Games mağazasında 1.150 TL

'de 35,99 dolar, mağazasında 1.150 TL Xbox Fiyatı: 1.150 TL

Fiyatı: 1.150 TL PlayStation Fiyatı: 2.579 TL

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2004 yılında satışa sunulan Vampire: The Masquerade – Bloodlines'ın devamı niteliğinde olan yapımda 100 yıllık bir uykudan uyanmış bir vampiri kontrol edeceğiz.

Bu, oyunu en baştan itibaren güçlü yeteneklere sahip olmamızı sağlayacak. Seattle şehrinde geçecek yapımda her biri farklı yeteneklere ve oyun tarzlarına sahip klanlar bulunacak. Klan seçimi, dövüş dinamiklerini doğrudan etkileyecek.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Çıkış Tarihi

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazasında mevcut.